El pasado fin de semana, el Senado de la República llevó a cabo un sorteo para definir cuáles serán los cargos en juzgados y tribunales que habrán de ser renovados en 2025 a partir de los criterios establecidos por la reciente reforma al texto constitucional. Con una tómbola como herramienta y el golpeteo de las bolas chocando contra sí como sonido ambiental, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advertía: “nunca habíamos hecho un proceso así. Es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo. De aquí directo a la Lotería Nacional”.

El azar como forma de gobierno no es nuevo en México y no resulta extraño para el partido en el gobierno. En 2015, primera ocasión en la que Morena participó como partido político nacional en una elección federal, 200 de las 300 candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa fueron sorteadas mediante una tómbola. En aquella ocasión, la estrategia tenía la doble intención de mostrar una faceta cercana al pueblo y alejada de las cúpulas de poder, por un lado y, por el otro, ocupar espacios que en ese momento no eran disputados prácticamente por ninguna figura política de peso. La estrategia se mantuvo para cargos legislativos en 2018, 2021 y 2024, aunque conforme Morena se consolidó como el partido mayoritario de México, la definición de espacios mediante el azar comenzó a complicar la dinámica al interior del partido.

En Grecia, territorio identificado como “cuna de la civilización occidental y de la democracia”, el azar también formó parte de las decisiones políticas. El método habitual para la designación de funcionarios era a través de un artefacto de piedra llamado “kleroterion”, al cual cada ciudadano le introducía el “pinakion”, una placa comúnmente metálica que lo identificaba como parte de la polis, para posteriormente introducir bolas negras y blancas que, al giro de una manivela, salían e identificaban si quienes se encontraban en determinada fila del kleroterion formarían parte del gobierno – bola blanca- o no – bola negra –. La reminiscencia de las bolas blancas y negras quizá nos traiga recuerdos de los sorteos que en nuestro país llevamos a cabo para definir el cumplimiento del Servicio Militar Nacional.

Doy esos antecedentes para tratar de entender el origen de lo que Morena, sin lugar a dudas, pronto habrá de argumentar para la decisión de remover y designar jueces y magistrados. Existe un origen histórico de todo esto e incluso un antecedente interno del partido, pero México dista mucho de ser la Grecia de Sócrates y el Sistema Judicial algo muy distinto de los cargos de gobierno de una polis como Atenas hace 25 siglos. Enlisto algunas de las principales características del kleroterion griego y las diferencias que encuentra con la tómbola mexicana que nos llevará “directo a la Lotería Nacional”.

En la antigua Grecia, la democracia – o, mejor dicho, la politeia – era algo que concernía a los ciudadanos, hombres nativos de cada polis con riqueza económica y capital cultural superior al de la inmensa mayoría del resto de los pobladores. La democracia como la entendemos hoy y desde la Revolución Francesa, es más una cualidad que identifica al pueblo y que solo encuentra límites en aspectos como la edad o la capacidad para ejercer los derechos políticos. Debido a ese capital cultural con el que contaban los ciudadanos griegos y la importancia que aquella nación daba al conocimiento, quienes participaban del kleroterion lo hacían con un conocimiento claro y profundo respecto de lo que su polis requería y más como un compromiso con su comunidad que como una aspiración profesional. Finalmente, resulta complicado sostener que el ejercicio de gobierno de una ciudad como la antigua Atenas puede compararse con una función técnica como la interpretación del derecho que hoy requiere, además de los conocimientos básicos, de criterios apegados a la convencionalidad y los derechos humanos.

Hago votos por que dejen de intentar de revivir viejos métodos que hace 2,500 años formaban parte de una politeia que en poco se parece a la sociedad actual y evitar la erosión de nuestra endeble democracia que tanto ha costado construir.

Profesor y titular de la DGACO, UNAM

X: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com

