¿Ciclosporosis llegará a México? Advierten de la posibilidad de casos de ‘diarrea explosiva’ en nuestro país

Ciclosporosis Advierten sobre posibles casos en México. (Pexels)

La ciclosporosis, enfermedad causada por un parásito, podría llegar a México, según profesional en infecciones. Los contagios de esta enfermedad en Estados Unidos han alcanzado superado los 5,000.

¿Qué es la ciclosporosis y cuál es el riesgo de que llegue a México?

La ciclosporosis es una enfermedad causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora. Afecta el intestino delgado. Se contrae consumiendo alimentos frescos, como frutas y verduras, y agua que se encuentren contaminados debido al contacto con heces. No se transmite de persona a persona.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas incluyen:

Diarrea muy líquida.

muy líquida. Evacuaciones frecuentes.

Fiebre ligera.

ligera. Calambres estomacales.

Nausea .

. Vómito (aunque este es poco frecuente).

Los síntomas tardan una semana en presentarse a partir de contraer el parásito, pero esto varía de persona a persona. De no tratarse, la enfermedad puede durar más de un mes.

No presenta problemas graves para la salud del portador. Tan sólo 9% de casos terminan en hospitalización pero ninguno de ellos en fallecimiento. Sin embargo, esto no significa que no pueda llegar a ser fatal bajo ciertas circunstancias. Al causar episodios de diarrea, la enfermedad puede llegar a deshidratarnos de manera severa y, si no se trata correctamente, la falta de líquidos nos llevará a la tumba. También puede afectar gravemente a personas que padecen condiciones preexistentes, como cáncer o VIH.

Ya tiene algunas semanas que reportaron un brote de la enfermedad en Estados Unidos. En menos de un mes, los casos reportados subieron de cientos a miles. Se especulaba que la causa podía ser doméstica, ya que por lo general cuando el parásito de presenta en el país norteamericano es en caos aislados de personas que viajaron a lugares donde la bacteria está más presente. Incluso se levantaron sospechas contra ciertas cadenas de comida rápida.

El doctor Alejandro Macías, infectólogo, expresó preocupación sobre la rápida propagación de la enfermedad. En varias publicaciones que hizo en redes y en entrevista con Radio Fórmula, Macías no afirmó que la enfermedad ya se encuentre en México, pero no descartó la posibilidad de que dicho escenario se presente.

Advirtió que con frecuencia el virus pasa desapercibido. Aunque Macías no lo dijo, aquí cabe destacar que el parásito es endémico a climas tropicales y subtropicales como México, por lo que las personas infectadas tienden a ser asintomáticas. Es por esto que Macías señala la importancia de visitar a un médico si se presenta cualquiera de los síntomas.