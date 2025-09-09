Adiós a las clases de inglés: AirPods Pro 3 tendrán traducción en tiempo real

AirPods Pro 3 Estos nuevos audífonos podrán traducir conversaciones en tiempo real con ayuda de la Inteligencia Artificial.

La Inteligencia Artificial y la tecnología continúan alcanzando nuevos horizontes y en esta ocasión, podrían derribar la barrera del idioma. Los nuevos Air Pods Pro 3 de Apple tendrán múltiples funciones nuevas y mejores, incluidas la traducción en tiempo real para poder entender un lenguaje extranjero al momento. Esto es lo que necesitas saber.

En este esperado evento anual, Apple reveló la tercera generación de sus populares auriculares inalámbricos, los AirPods Pro 3, incorporando avances destacados en audio, salud y conectividad.

AirPods Pro 3: Entendiendo a todo el mundo

Una de las funciones que más ha llamado la atención en esta presentación, es la que te permitirá traducir en tiempo real a tus oídos cuando escuches a hablar a una persona en otro idioma. Esta herramienta usa audio computacional e inteligencia de Apple para convertir en tiempo real lo que se dice, entre idiomas compatibles.

Esto, permite mantener conversaciones cara a cara en distintos idiomas, facilitando la comunicación en viajes, entornos laborales o sociales. Los idiomas disponibles serán: Inglés, Francés, Alemán, Portugués y Español, pero se espera que se integren próximamente el Italiano, Japonés, Coreano y Chino.

AirPods Pro 3 El dispositivo busca derribar la barrera del lenguaje con traducciones en tiempo real durante las conversaciones.

¿Qué otras funciones tienen los Air Pods Pro 3?

También, el evento destacó múltiples funcionalidades de estos audífonos como:

Cancelación activa de ruido líder en su clase : Apple afirma haber logrado la “mejor cancelación activa de ruido del mundo” para auriculares intrauditivos. Esta ANC es hasta el doble de efectiva que la de los AirPods Pro 2, y cuatro veces más que la del modelo original

: Apple afirma haber logrado la “mejor cancelación activa de ruido del mundo” para auriculares intrauditivos. Esta ANC es hasta el doble de efectiva que la de los AirPods Pro 2, y cuatro veces más que la del modelo original Sensor de ritmo cardíaco y funcionalidad deportiva : Se incorpora por primera vez un sensor óptico PPG (fotopletismografía), capaz de medir ritmo cardíaco enviando luz infrarroja 256 veces por segundo

: Se incorpora por primera vez un sensor óptico PPG (fotopletismografía), capaz de medir ritmo cardíaco enviando luz infrarroja 256 veces por segundo Mayor duración de batería : hasta 8 horas de reproducción de música con ANC activado, un aumento significativo respecto a generaciones anteriores.

: hasta 8 horas de reproducción de música con ANC activado, un aumento significativo respecto a generaciones anteriores. Modo “Transparencia”: La personalización del modo Transparencia hace que la voz del usuario y las conversaciones suenen más naturales.

¿Qué precio tendrán los Air Pod Pro 3?

El precio anunciado se mantiene en 249 dólares, lo que los deja igual al modelo anterior. Las preventas estarán disponibles desde este martes 9 de septiembre y las entregas estarían llegando a partir del viernes 19 de septiembre.