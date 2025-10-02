Tendencias

“El cine no puede ser entretenimiento pasivo”: la AMACC se pronuncia contra la detención de los tripulantes de la Flotilla Sumud

Por Diana Chávez Zea
Mexicanos en la Flotilla Global Sumud

Mediante un comunicado, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se solidarizó y exigió la liberación de la delegación mexicana que se transportaba con destino a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Con el encabezado “El cine no puede ser entrenimiento pasivo” la Academia se pronunció en contra del sufiriento del pueblo palestino y “honran y respaldaron las inciativas como la Flotilla Global Sumud” que connsideraron un “ejemplo luminoso de loa solidalidaridad activa y valiente que la huanidad necesita desesperadamente”.

Del mismo modo exigieron “la pronta liberación irrestricta de todas y todos los tripulantes de esta flotilla, que han sido ilegalmente detenidos”.

En su posicionamiento, la AMACC, mencionó puntualmente a los mexicanos tripulantes de la flotilla como el cineasta Carlos Pérez Osorio, los periodistas Ernesto Ledezam, Arlín Medrano y Sol González, así como de toda la delegación mexicana.

Sobre los detenidos por las autoridades israelíes, la cancillería de dicho país informó que los activistas se encuentran “seguros y en buen estado de salud”, que serán trasladados a territorio israelí donde serán deportados a Europa.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, exigió al gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que zarparon en la flotilla el pasado 2 de septiembre, pues argumentó que “no cometieron ningún delito”.

