Esto gana el alcalde de Tulum que pone ´peros’ para entrar a las playas

Diego Castañón, alcalde de Tulum

Diego Castañón, el alcalde de Tulum, ha estado en el centro de las críticas tras anunciar el programa Acceso libre a playas con el objetivo de reactivar el turismo que el municipio y los empresarios locales han visto disminuido desde septiembre.

Las condiciones de su programa recibieron miles de críticas ya que permite el libre acceso a las playas, sin embargo, prohíbe la entrada de comida, bebidas, hieleras y sombrillas y condiciona al público a consumir en los establecimientos autorizados por el gobierno local.

Aunque el gobierno justificó esta medida como parte de un esfuerzo para ordenar el uso del espacio de las playas y fomentar el consumo en negocios locales, los turistas nacionales e internacionales han calificado está medida como excesiva.

¿Quién es Diego Castañón y cuánto gana como presidente municipal?

Aunque su nombre cobró relevancia hasta que asumió el cargo de presidente municipal de Tulum, Castañon tiene una carrera política de más de una década, donde ha asumido cargos públicos en el municipio que hoy dirige.

Fue tesorero del ayuntamiento, participó en la Secretaría de Turismo, fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, director de Relaciones Públicas y asesor de la Secretaría General del municipio de Solidaridad.

Ahora como edil del municipio de Quintana Roo conocido por sus altos precios, Diego Castañón tiene un sueldo mensual bruto de $134,576.00, y neto de $100, 000.00.