¿Adidas “odia” a México?: Este es el lugar que tiene la Selección para la marca alemana

Selección Mexicana Aficionados del equipo mexicano han cuestionado el nivel de prioridad y el trato que le da la marca a la Selección previo a la Copa del Mundo donde serán locales junto a Estados Unidos y Canadá.

El lanzamiento de la playera de local de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 generó múltiples debates entre aficionados. El diseño del la Piedra del Sol dejó inconforme a un sector importante, pues se trata de un modelo basado en el de 1998. Además, haciendo la comparación con otros uniformes, algunos fans están llegando a la conclusión que Adidas “odia” a la selección. No obstante, una filtración corporativa de la popular marca alemana, revelaría cuál es el lugar real del ‘Tricolor.´

¿Por qué no le gustó a los fans la playera de México para el Mundial 2026?

La presentación de la indumentaria de local dejó críticas variadas sobre el desempeño de la marca con el equipo nacional. Algunos se mostraron decepcionados de que el diseño sea un “refrito” apelando a la nostalgia fácil. También, se ha mencionado varios de los diseños para Copas del Mundo han dejado mucho que desear, especialmente si se comparan con otras selecciones vestidas también por Adidas.

Presentación oficial de playeras mundialista La Selección Mexicana aparece en el tendedero más bajo de Adidas con selecciones que quedaron eliminadas o que todavía están disputando su lugar en el Mundial 2026.

Por otra parte, algunos más “conspiranóicos” aseguraron que el poster donde se presentaron todas las nuevas indumentarias refleja que la Selección Mexicana no es una prioridad. La imagen muestra un tendedero dónde selecciones como Argentina, España, Italia, Alemania y Japón están hasta arriba, mientras que el ‘Tricolor’ aparece en el tercer y último nivel junto con Irlanda, Gales, Ucrania o Chile (país no clasificado).

¿Cuál es el lugar que ocupa México para Adidas?

Sin embargo, una filtración de Footy Headlines, sitio especializado en indumentarias deportivas y que filtró el diseño de las playeras meses antes del lanzamiento reveló una imagen coorporativa de Adidas en la que se muestra las categorías que tienen las diferentes selecciones que viste.

La Selección Mexicana aparece en la parte más alta como “país clave” junto a Argentina, España, Italia, Bélgica y Japón.

Clasificación Adidas La Selección Mexicana aparece como uno de los "mercados clave" para la marca, lo que significa que reciben un trato especial y mayores diseños.

Debajo de ellos están los “países con mercados emergentes” y los “otros paises”.

Desde que Adidas comenzó a vestir a la Selección Mexicana, esta playera ha sido constantemente una de las más vendidas, disputando este puesto junto con Argentina, Alemania y España.

Recientemente, la marca alemana también comenzó a ser patrocinador oficial del Club América, uno de los equipos más populares de México y a quién les ha dado trato de “club elite”, sacando líneas de ropa exclusivas como lo hace con Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, entre otros