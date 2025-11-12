Alfredo Olivas: el día que intentaron asesinar al cantante mexicano

Alfredo Olivas El cantante de regional mexicano sufrió un atentado en 2015

La noche en que Alfredo Olivas se desplomó en el escenario de Parral, Chihuahua, el público tardó unos segundos en entender que aquello no era parte del espectáculo. Era 28 de febrero de 2015 y el joven sonorense, entonces de 21 años, apenas terminaba una estrofa cuando una ráfaga de disparos convirtió su presentación en una escena de caos.

Así fue el día que balearon a Alfredo Olivas

Aquella madrugada, la música regional mexicana estuvo a punto de perder a uno de sus intérpretes más reconocidos.

A nueve años de aquel atentado —y tras los recientes rumores falsos de un nuevo ataque en Tamaulipas— la historia del día que intentaron matar a Alfredo Olivas volvió a recordarse entre sus seguidores.

El ataque ocurrió durante un concierto en el bar El Centenario, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Olivas interpretaba “Así es esto” cuando lanzó su saco hacia una mesa cercana al escenario. Aquella acción desató la furia de tres hombres que acompañaban a una mujer del público, a la que presuntamente el cantante de Prófugos del Anexo le coqueteó. Los agresores desenfundaron sus armas y abrieron fuego.

Según las investigaciones, se efectuaron 24 disparos. Seis impactaron directamente en el cuerpo del cantante: piernas, abdomen y espalda. Otros asistentes resultaron heridos, y uno de ellos, un joven de 19 años, perdió la vida.

La Fiscalía de Chihuahua detuvo a los responsables esa misma noche y decomisó dos pistolas. Olivas fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo. “Me hirieron físicamente, pero también emocionalmente”, señaló más tarde en entrevista. “Durante días pensé que aquello era una pesadilla de la que no despertaría”.

Después de dos meses de recuperación y un prolongado silencio, el músico volvió a los escenarios.

La canción sobre el atentado contra Alfredo Olivas

De esa experiencia nació “El paciente”, un corrido en el que Olivas narra la sensación de estar al borde de la muerte:“Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula…”

El rumor de un nuevo atentado contra Alfredo Olivas

El recuerdo del atentado volvió a encenderse hoy. Las redes sociales se llenaron de mensajes que aseguraban que Alfredo Olivas había sido víctima de un ataque armado en Tamaulipas.

Horas después, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió categóricamente el supuesto atentado: “No existe ningún reporte de hechos violentos relacionados con el cantante ni incidentes en las carreteras del estado.” El propio Olivas disipó los rumores con una fotografía en la que aparecía sonriente.