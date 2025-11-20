Miss Universo 2025: ¿quiénes son las favoritas para ganar este año?

Miss Universo 2025 apunta a ser uno de los certámenes más competitivos de la década. Aunque los pronósticos favorecen a México

El certamen de Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia, reúne a más de 80 participantes, pero solo un puñado se ha posicionado como las grandes favoritas a llevarse la corona. Expertos en concursos de belleza, especialistas en pasarelas y análisis recientes coinciden en que esta edición será una de las más reñidas de los últimos años.

México, Venezuela y Costa de Marfil encabezan las predicciones

Entre todas las aspirantes, tres nombres se repiten constantemente en la conversación global: Fátima Bosch, de México; Stephany Abasali, de Venezuela; y Olivia Yacé, de Costa de Marfil. Las tres destacan por una combinación de presencia escénica, discurso sólido y un nivel de preparación que las coloca en la cima de los pronósticos.

Las favoritas a la corona

• Fátima Bosch (México)

Considerada por muchos como la candidata más completa, ha sobresalido por su carisma, solvencia en entrevistas y una propuesta enfocada en el empoderamiento femenino. Su desempeño la mantiene en el primer lugar de numerosas listas.

• Stephany Abasali (Venezuela)

Venezuela siempre es potencia en concursos de belleza, y Abasali no es la excepción. Con una preparación impecable y dominio escénico, se perfila como una de las rivales más fuertes.

• Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Una figura ya conocida en el mundo del modelaje, destaca por su elegancia y seguridad. Muchos analistas la ven como una candidata capaz de sorprender y quedarse con la corona.

Latinas que podrían dar la sorpresa

Además de México y Venezuela, destacan candidatas como Karla Bacigalupo (Perú), quien ha crecido en popularidad y análisis especializados; así como la chilena Inna Moll, que ha impresionado por su presencia mediática y estilo fresco.

Miss Universo 2025 apunta a ser uno de los certámenes más competitivos de la década. Aunque los pronósticos favorecen a México, Venezuela y Costa de Marfil, la calidad de las participantes abre la posibilidad a sorpresas en la gala final.