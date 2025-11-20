Mensaje de Fátima Bosch previo a la final de Miss Universo 2025

Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco y finalista de la 74° edición de Miss Universo, comparte un emotivo mensaje previo a la final en Tailandia.

La final del certamen de belleza más importante a nivel global está a unas horas de dar inicio y la expectación crece, por saber qué modelo será coronada con la pieza creada por la firma de alta joyería Jewelner, que representa un hito en la historia del certamen, tanto por su valor millonario, como por su composición.

Mensaje de Fátima Bosch previo a la gran final de Miss Universo 2025

Estamos a unas horas de que inicie la final de Miss Universo 2025, y tras cautivar en las pasarelas, la noche de gala de trajes típicos, desfilando con un espectacular diseño inspirado en la diosa mexica Xochiquetzal, la Miss México, Fátima Bosch, desfilará en la pasarela tailandesa para poder obtener la corona internacional, y así convertirse en la cuarta mexicana en coronarse en la historia del certamen.

Fátima Bosch se ha mostrado resiliente en lo que va del proceso para llegar a la gran final del certamen, donde la belleza y la elegancia no son los únicos factores para obtener el triunfo, pues las representantes de los países finalistas deben presentar un discurso que refleje la autenticidad, capacidad intelectual y propósito de las contendientes.

Aquí te compartimos cómo se elegirá a la ganadora del certamen de Miss Universo 2025, en el que la tabasqueña tiene grandes posibilidades de ganar.

Previo a la final del certamen “The Power of Love”, que se llevará a cabo en el Impact Arena, en Pak Kret, cerca de Bangkok, Tailandia, Fátima Bosch envió un mensaje a sus seguidores, donde afirma que, ganar o no la contienda de belleza de este año, no la define como persona, y que, de no resultar electa por los jueces, no será razón para dejar de lado su carrera en el mundo del modelaje.

“Una corona no me define. Soy Fátima Bosch, y antes de estar aquí era Fátima Bosch; después lo seguiré siendo. Tú vales por la persona que eres, por cómo haces sentir a los demás y lo que puedes aportar positivo al mundo, y en eso se basa mi seguridad, no en una”, compartió la mexicana para el mundo entero, que estará expectante a la final de Miss Universo 2025, que se llevará a cabo hoy y tendrá transmisión en México.

Sin embargo, desde el inicio de las etapas, la tabasqueña se ha mostrado decidida, compartiendo mensajes de resiliencia y un orgullo profundo por su patria: “Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse nunca ha sido parte de nuestra historia”, compartió la Miss México a sus connacionales y al mundo.