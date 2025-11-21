Estos son los premios y las ganancias que tendrá Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

Miss Universo 2025 Fátima Bosch porta el título de la "Mujer más bella del mundo", pero la corona no es lo único que ganó con el concurso.

El título a la “mujer más hermosa del mundo” tiene dueña y es, por cuarta ocasión en la historia del certamen de belleza, una mexicana: Fátima Bosh, ganadora de Miss Universo 2025.

No obstante, la corona, la banda y la admiración mundial no son todos los beneficios que Fátima recibirá ahora que es la Miss Universo actual, sino que también hay otros premios esperando por ella.

En caso de que no seas seguidor o seguidora constante en el concurso de belleza, puede que no lo sepas, pero el premio incluye millones y una mudanza. Te contamos aquí todos los detalles.

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo?

Empezando con la duda de todas las dudas en la ostentosidad del certamen: ¿Cuánto vale la corona que colocan en la triunfadora a mujer más bella del mundo?

Bien dicen, para usar la corona, debes soportar su peso, y el peso de este símbolo de hermosura está valuado en 5 millones de dólares, que se traduce a 91 millones 843 mil 750 pesos mexicanos, aproximadamente.

La corona de Miss Universo actual está conformada por joyas delicadamente trabajadas y costosas, con el propósito de llevarla a un nivel más estético y elegante.

La corona lleva por nombre Lumière de I’Infinite (Luz del Infinito) y fue la primera aureola de este concurso en ser elaborada por artesanos filipinos.

Es una pieza única de la joyería, pues luce en su centro una rara perla dorada —gema nacional de Filipinas—, junto a otras 22 perlas de color dorado y diamante naturales.

Destaca su significado simbólico, luz del infinito, que empodera a las mujeres al infinito de sus potenciales.

Este significado calza a la medida con la triunfadora Fátima Bosch, quien levantó la voz ante el trato indignante que tuvo durante el certamen, y demostró que toda mujer debe proteger su integridad sin importar dónde esté, frente a quién esté.

¿Cuánto dinero obtendrá Fátima Bosch al ganar Miss Universo 2025?

Telemundo informó que la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se mudará a un lujoso departamento en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde todos sus gastos estarán cubiertos (aseo de la propiedad, alimentación, mantenimiento, etc).

El costo total del premio, son 250 mil dólares, que equivale a cinco millones de pesos mexicanos. Sin embargo, no es todo, ya que Fátima recibirá un salario mensual de 50 mil dólares (1 millón de pesos mexicanos) durante los doce meses que dure su reinado como la mujer más bella del mundo.

Los beneficios extras incluyen:

Acceso a maquillistas, stylists profesionales y asesores personales para el cuidado de su imagen y bienestar.

Patrocinios, tales como boletos gratis para vuelos.

Fátima disfrutará de un año de reinado, postulándose en la historia como la cuarta mujer mexicana en ganar el título de Miss Universo. Sus predecesoras fueron:

Lupita Jones, 1991.

Ximena Navarrte, 2010.

Andrea Meza, 2020.

“Una corona no me define”, anunció Fátima al ganar el certamen de belleza, “Soy Fátima Bosch y antes de estar aquí era Fátima Bosch; después, lo seguiré siendo”.