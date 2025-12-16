¿Avatar 3 será la peor de la trilogía?: Así debutó en Rotten Tomatoes

Avatar: Fire and Ash Avatar 3 ha dividido la crítica internacional; a pesar del éxito previsto para su estreno, en Rotten Tomatoes debuta con el puntaje más bajo de la franquicia.

Avatar es la franquicia cinematográfica de ciencia ficción épica creada y dirigida por James Cameron, director de El Titanic.

En diciembre de 2009, fecha de estreno de la primera entrega, la historia se convirtió en un fenómeno global por el uso pionero de tecnologías de captura de movimiento y 3D, así como la narrativa fantástica centrada en un planeta alienígena llamado Pandora.

El éxito en la primera y segunda entrega de la saga permitió la realización de Avatar: Fire and Ash, no obstante, las primeras críticas del filme han sido presentadas y su debut en Rotten Tomatoes no alcanzó las expectativas puestas en el tercer filme de la saga.

¿Cuál es el puntaje debut de Avatar: Fire and Ash en Rotten Tomatoes?

Gracias al éxito mundial de la primera parte de la franquicia Avatar, Cameron comenzó a trabajar tanto en la expansión del universo alienígena como en su comunidad protagonista, los Na’vi; para contar esta historia en su plenitud, consideró que Avatar tendría la duración de al menos cinco entregas más.

The first reviews are in for #Avatar: Fire and Ash - currently it's Fresh at 70% on the Tomatometer, with 43 reviews: https://t.co/JjXgHbQ9Mm pic.twitter.com/iAzlmz8Qri — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) December 16, 2025

Sin embargo, la secuela —Avatar: The Way of Water— llegó a los cines hasta el año 2022, más de una década desde el estreno de su predecesora. A pesar de la pausa considerable, esta entrega aún tuvo el éxito esperado y los planes arrancaron para un tercer filme de la franquicia.

Sin embargo, el puntaje debut en Rotten Tomatoes de Avatar: Fire and Ash no logró alcanzar el porcentaje con el que debutaron sus predecesoras, pues marcó un 69%, con incremento gradual a 71% de aprobación por parte de la crítica, lo que ha alertado a los fanáticos y fanáticas de la saga de estar ante una entrega que podría sepultar la franquicia de una vez por todas.

El futuro de la franquicia depende del éxito de Avatar: Fire and Ash

De acuerdo con James Cameron, el equipo de Avatar está a la expectativa de que esta tercera entrega recaude las ganancias esperadas para continuar con la saga; en cambio, si las ganancias no cumplen la cifra estimada, Cameron detendrá la historia de Avatar.

Hasta el momento, el futuro de la saga de ciencia ficción todavía es incierto, pues queda considerar la crítica del público y contemplar de manera oficial las ganancias que obtendrá en sus primeras semanas.

De acuerdo con rumores en redes sociales, una de las estrategias implementadas para impulsar el éxito de la cinta, es el estreno de los teaser trailers de Avengers: Doomsday durante las primeras cuatro semanas de Avatar: Fire and Ash en cines.

Un teaser trailer de la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) será estrenado por semana en la tercera película de Avatar, comenzando con su día de estreno el 19 de diciembre de 2025.

¿Qué dice la crítica internacional sobre Avatar: Fire and Ash?

Medios como The Hollywood Reporter, BBC, The Guardian y Telegraph lanzaron críticas negativas respecto a la tercera entrega de la franquicia Avatar, generalmente señalando su trama “repetitiva” o “una reliquia” de sus antecesoras.

“La tercera película de la megafranquicia de James Cameron demuestra que está atascado en un callejón sin salida creativo”, escribió Robbie Collin para Telegraph.

Sin embargo, también existe la otra cara de la crítica, parte que ha recibido con elogios a la tercera película de la saga alienígena.

“Todavía ofrece momentos sorprendentes”, informó una crítica de Variety, quien señaló que Avatar: Fire and Ash es más audaz y sólida que la segunda parte de la franquicia.