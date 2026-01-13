¡Son pistas! Los hermanos Russo anuncian que los teaser trailers de Avengers: Doomsday contienen claves ocultas

Claves ocultas en teaser trailers de Avengers: Doomsday En el estreno del cuarto teaser trailer de Avengers: Doomsday, los hermanos Russo aprovecharon para confesar que cada trailer contiene pistas de la próxima entrega.

Marvel Studios liberó este martes 13 de enero el cuarto teaser trailer de la esperada entrega Avengers: Doomsday, el cual presentó el primer vistazo de la introducción del personaje Thing (’La Mole’), miembro de los 4 Fantásticos, ante Shuri, princesa de Wakanda y actual Black Panther.

Sin embargo, el regreso de estos icónicos personajes, así como la revelación de Namor, mutante gobernante de Talokan interpretado por el mexicano Tenoch Huerta, no fueron el único punto de interés de los fanáticos y fanáticas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM/MCU), sino una revelación de los hermanos Russo que atrapó al público en un espiral de teorías.

De acuerdo con la descripción del último teaser trailer estrenado esta mañana, en la cuenta oficial de Instagram administrada en conjunto por Anthony y Joe Russo, los hermanos revelaron que cada uno de los avances contienen pistas ocultas sobre Avengers: Doomsday.

¿Cuáles son los teaser trailers liberados hasta el momento?

Avengers: Doomsday ha estado envuelta en rumores y especulaciones incitadas por la emoción de millones de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo desde su anuncio, pues se trata de un mega crossover que promete una batalla de escalas multiversales.

Debido a esta enorme expectativa, Marvel Studios decidió liberar distintos teaser trailers que revelarían diferentes momentos de cada uno de los grupos de héroes y heroínas incluidos en la próxima gran entrega de Los Vengadores.

El primero de ellos, revela el regreso del veterano Steve Rogers, antiguo Capitán América, quien parece haber dejado la vida de guerra atrás para ser un padre de familia; en una línea similar, el segundo teaser trailer mostró a Thor, el ‘Dios del Trueno’ nórdico, quien reza a su padre por la oportunidad de librar la batalla y volver a casa con su hija adoptiva.

Por otra parte, el siguiente avance obsequió al público el primer vistazo de los X-Men, liderados por Magneto, Profesor X y Cyclops, el cual muestra un brote enorme de rayos ópticos con una Mansión X destruida.

El teaser trailer de hoy, cuarto en la fila y probablemente con dos avances más por venir, mostró a la princesa de Wakanda, Shuri, recibiendo al miembro ‘La Mole’ de los 4 Fantásticos; en el adelante, hubo vistazos de Namor, M’Baku y Namora.

Entre tantos personajes y detalles, sumado al anuncio de los hermanos Russo este martes, el público fanático del MCU ha comenzado a preguntarse: ¿cuáles son las pistas y qué nos revelarán del futuro que espera en Doomsday a los héroes más poderosos de la Tierra?

Teorías sobre las posibles pistas en teaser trailers de Avengers: Doomsday

De acuerdo con las teorías compartidas por internautas, las pistas que los hermanos Russo señalaron ambiguamente podrían centrarse en los números detectados antes de la fecha oficial de estreno en los posters de Avengers: Doomsday, los cuales aparecen al final de cada teaser trailer.

En la red social X (Twitter), la cuenta de noticias de cine @QuidVacuo presentó a sus seguidores su teoría: al ingresar el número en la línea de reproducción de Avengers: Endgame, estos códigos te llevan a cuatro momentos específicos de la historia.

Los eventos mencionados son:

Primer teaser trailer: 1.24, Ancient One hablando de los viajes en el tiempo y ramificaciones.

1.24, Ancient One hablando de los viajes en el tiempo y ramificaciones. Segundo teaser trailer: 1.17, Steve Rogers diciendo que va a coordinar el rescate.

1.17, Steve Rogers diciendo que va a coordinar el rescate. Tercer teaser trailer: 1.11, Rocket hablando de perder a la familia.

1.11, Rocket hablando de perder a la familia. Cuarto teaser trailer: 1.00, Clint viajando a ver a su familia.

Estos cuatro momentos no revelan ninguna novedad en particular, no obstante, muestran que la trama de Avengers: Doomsday estará fuertemente ligada a la familia y a la enorme posibilidad de perderla en la batalla multiversal.

Otros de los detalles que han tomado relevancia los últimos días, fueron: