FIFA Pass: cómo programar citas prioritarias para la visa americana si vas al Mundial 2026

Desde que se anunció que México, Estados Unidos y Canadá serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de aficionados han soñado con viajar para vivir de cerca el espectáculo futbolístico. Pero para muchos mexicanos, la primera barrera que aparece es la visa americana, un trámite que en años recientes ha sufrido tiempos de espera largos, estrés burocrático y hasta rotundas negaciones.

A pesar de ello, este año surgió una noticia que ha traído esperanza a quienes ya tienen boletos para los partidos en Estados Unidos: el sistema FIFA Pass, un mecanismo que permite acceder a citas prioritarias para la entrevista consular, el paso ineludible en la tramitación del visado.

¿Qué es el FIFA Pass y para quiénes aplica?

El FIFA Pass no es un documento mágico ni una visa automática, sino un sistema de citas prioritarias dirigido a personas que ya adquirieron boletos oficiales para partidos del Mundial 2026 que se jugarán en ciudades de Estados Unidos.

En otras palabras, si tienes un boleto comprado a través del sitio oficial de la FIFA, y no por reventa o intermediarios, puedes usar ese registro para solicitar un acceso prioritario al momento de programar tu entrevista consular. Esto significa que, en vez de esperar meses para una cita disponible, puedes adelantar ese paso y estar más cerca de completar tu trámite de visa.

Este sistema nació como respuesta al impacto logístico que se espera con el gran flujo de viajeros que acudirán al Mundial, ya que los consulados de Estados Unidos anticipan un volumen de solicitudes sin precedentes antes de junio-julio, cuando inicien los partidos.

¿Cómo funciona el proceso para tramitar el FIFA Pass?

Para poder obtener una cita prioritaria a través de FIFA Pass, el proceso general es el siguiente:

Iniciar sesión en fifa.com usando la cuenta donde compraste tus boletos.

usando la cuenta donde compraste tus boletos. Registrar tu boleto en el sistema FIFA Pass mediante el formulario que ahí se habilita.

Acceder al portal del Departamento de Estado de Estados Unidos para iniciar tu solicitud de visa con el formulario DS-160 completado.

Programar la cita de entrevista consular desde esa misma plataforma, donde el sistema identificará que eres beneficiario de la prioridad.

Pagar la tasa de la visa (en banco o por transferencia) y acudir a tu entrevista consular en la fecha asignada.

Las autoridades han insistido en algo importante: contar con un boleto y con FIFA Pass no garantiza la aprobación de la visa, ya que el solicitante debe cumplir con los requisitos migratorios habituales, responder la entrevista de forma honesta y superar los controles de seguridad, tal como cualquier otro viajero.

Qué debes saber antes de tramitar tu visa

Aunque la FIFA Pass adelanta el acceso a una cita, no cambia las reglas de fondo para obtener la visa ni sustituye el proceso migratorio exigido por la Embajada o los consulados.

Como lo ha reiterado la propia Embajada de Estados Unidos en México, es fundamental que los solicitantes respondan con precisión todos los formularios y acudan a sus entrevistas con la documentación completa, ya que la prioridad en la cita no implica un trato especial durante la evaluación migratoria.

Para muchos aficionados, sin embargo, este programa representa una oportunidad concreta para reducir la incertidumbre y potencialmente asegurar su participación en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.