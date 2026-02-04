All American Half Time Show revela cartel para el Super Bowl contra Bad Bunny

All American All Time Show: Esta es el cartel oficial Fotoarte: La Crónica

El próximo 8 de febrero, cuando los Seattle Seahawks y los New England Patriots se vean las caras en el Levi’s Stadium, el mundo no solo estará mirando la chancha. La verdadera batalla se librará en las pantallas durante el descanso. Por un lado, el fenómeno global Bad Bunny haciendo historia; por otro, el nacimiento del “All-American Halftime Show”, una alternativa que busca rescatar “los valores tradicionales de los ciudadanos estadounidenses”.

La elección de Benito Antonio Martínez Ocasio para el show oficial de Apple Music desató una tormenta que ni el propio Roger Goodell, comisionado de la NFL, pudo ignorar. Es la primera vez que un artista de reguetón lidera el espectáculo en solitario y en español. Pero mientras millones celebran la inclusión, otros han levantado la voz en señal de protesta contra los hechos suscitados en las últimas semanas por las redadas antimigrantes del ICE.

¿Qué es el “All-American Halftime Show”?

En paralelo al espectáculo oficial, grupos conservadores y plataformas digitales anunciaron un evento alternativo: el “All-American Halftime Show”.

La premisa es clara:música country, rock clásico y artistas asociados a “valores patrióticos”. Sus promotores lo venden como un regreso a las raíces culturales del país, pero críticos lo interpretan como una reacción directa al protagonismo latino y multicultural del show principal.

Lo que comenzó como una simple alternativa terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre identidad, inclusión y representación cultural.

Bajo el lema de “fe, familia y libertad”, han organizado un evento paralelo que se transmitirá exactamente al mismo tiempo que el de la NFL. ¿Su apuesta? Un cartel encabezado por Kid Rock, acompañado de estrellas del country como Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Chantaje arancelario Donald Trump, el lunes junto al cantante Kid Rock; el presidente quiere convertir el anuncio del miércoles de su guerra arancelaria en un espectáculo en los jardines de la Casa Blanca (ALEXANDER DRAGO / POOL/EFE)

¿Por qué Turning Point USA organiza un espectáculo de medio tiempo?

En respuesta a la designación de Bad Bunny como el artista principal que amenizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, Turning Point EU confirmó que tendrían su propia programación en lugar del tradicional evento musical.

“Nos propusimos ofrecer una opción de entretenimiento divertida, excelente y emocionante para toda la familia mientras millones de personas se reúnen para el gran partido”, declaró Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, en un comunicado. “Estos artistas ofrecerán precisamente eso, y estamos ansiosos por ver el increíble espectáculo que están a punto de ofrecer. Sabemos que millones de personas en todo el país también lo verán”.

¿Quién actuará en el espectáculo de medio tiempo All-American de Turning Point

El artista principal será Kid Rock, quien ha sido un firme defensor de Trump. Estará acompañado por los cantantes country Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett.

¿Dónde se transmitirá el espectáculo de medio tiempo All-American de Turning Point USA?

El espectáculo de medio tiempo All-American de Turning Point USA estará disponible en varias plataformas.

El concierto se transmitirá en los canales de redes sociales de Turning Point USA, incluidos X, Rumble y YouTube. Asimismo, en las cuentas de Turning Point USA, el espectáculo de medio tiempo se transmitirá por Trinity Broadcasting Network (TBN), Daily Wire+, Real America’s Voice, The National News Desk, CHARGE!, NTD.com y OAN News.

¿Por qué resulta polémica la participación de Bad Bunny en el Super Bowl?

La presencia de Bad Bunny en el espectáculo oficial del medio tiempo no es una simple contratación de moda ni una apuesta arriesgada de la NFL. Es, en muchos sentidos, la consecuencia una serie de políticas implementadas en este gobierno de Donald Trump, el cual ha traído un cambio demográfico, cultural y económico derivado de las deportaciones masivas (y asesinatos) perpetrados por la administración en turno y los agentes del ICE.