Eric Dane y Pedro Torres padecían la misma enfermedad El actor de Grey’s Anatomy y el productor de Big Brother tenían ELA; conoce qué es y por qué afecta la salud de quien lo padece (EFE y @ptorres)

El actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, Eric Dane, quien acaba de fallecer, así como el productor de Big Brother, Pedro Torres, quien también falleció recientemente, padecían la enfermedad ELA, la cual ataca a las neuronas motoras.

Tras la reciente noticia sobre la muerte de Eric Dane a sus 53 años, actor que interpretó a personajes como Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs, padre de Nate en Euphoria, su muerte se ha comparado con la de Pedro Torres, productor de Big Brother, quien padecía de la misma enfermedad.

Pedro Torres, productor de Big Brother y Mujeres Asesinas, falleció hace apenas dos semanas, el 30 de enero de este 2026, después de que en meses anteriores hubiera sido diagnosticado con la enfermedad ELA.

Por su parte, Eric Dane hizo público su diagnóstico de ELA en abril de 2025 y desde entonces había utilizado su posición mediática para hablar y concientizar sobre esta enfermedad.

¿Qué es la enfermedad ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal, según información de Mayo Clinic.

La ELA también es llamada enfermedad de Lou Gehrig, debido al jugador de béisbol a quien se le diagnosticó esta enfermedad.

Esta enfermedad afecta a las células nerviosas (llamadas también neuronas motoras), las cuales controlan los movimientos voluntarios de los músculos, provocando que cuando la enfermedad avance la persona que la padezca no pueda hablar, comer y respirar.

El ELA comúnmente inicia con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, así como dificultad para tragar o para hablar.

¿Por qué da ELA?

Actualmente no existe una causa exacta sobre por qué una persona puede padecer ELA, aunque de acuerdo con Mayo Clinic, alrededor del 10% de las personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad se les pudo identificar una causa genética. Mientras que en el resto de los casos no se ha podido determinar la causa.

Por esto mismo, según esta organización médica, un factor de riesgo que se ha establecido para la ELA es la genética, debido a que la mayoría de los hijos de personas con ELA heredada tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen.

Otros factores de riesgo son la edad y el sexo, pues según los datos presentados, el riesgo de padecer ELA aumenta después de los 75 años. Mientras que antes de los 65 años la ELA suele ser más común en hombres que en mujeres.

¿Cuáles son los síntomas de la ELA?

Algunos de los síntomas de la ELA, enfermedad que padecía el actor Eric Dane, son: