¿Quiénes han sido las parejas de Emma Watson? De actores a empresarios millonarios y un nuevo vínculo con México

Ellos han sido las perejas de la actriz Emma Watson Fotoarte: Especial

La vida sentimental de Emma Watson ha despertado curiosidad desde que saltó a la fama mundial interpretando a Hermione en la saga cinematográfica Harry Potter y la Piedra Filosofal. Aunque la actriz británica siempre ha intentado mantener su privacidad, su historial de parejas revela una constante: relaciones discretas, muchas veces alejadas del espectáculo y cercanas al mundo empresarial, académico o creativo.

En las últimas semanas, el nombre de Watson volvió a dominar titulares tras ser vinculada sentimentalmente con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, heredero de una de las familias empresariales más influyentes de México. Fotografías de ambos juntos, desde cenas en la Ciudad de México hasta viajes en destinos exclusivos como Punta Mita, han alimentado los rumores de una relación que habría comenzado a finales de 2025.

Sin embargo, esta historia es solo el capítulo más reciente de una vida amorosa que, a lo largo de los años, ha incluido actores, empresarios tecnológicos, estudiantes universitarios e incluso figuras del mundo de la música.

Los primeros romances

Los primeros romances conocidos de Emma Watson surgieron cuando su carrera comenzaba a consolidarse. Uno de los más mencionados fue su relación con el financiero Jay Barrymore, con quien salió durante cerca de dos años hasta que decidieron separarse debido a la distancia mientras ella estudiaba en la universidad.

En ese mismo periodo, la actriz también fue vinculada con George Craig, vocalista de la banda británica One Night Only, a quien conoció durante una campaña publicitaria de Burberry. La relación fue breve, pero marcó uno de los primeros romances mediáticos de la actriz.

Posteriormente surgieron rumores de una relación con el actor Johnny Simmons, su compañero en la película The Perks of Being a Wallflower. Aunque inicialmente negaron el romance, ambos fueron captados besándose en 2011, confirmando indirectamente el vínculo sentimental.

Relaciones discretas fuera de Hollywood

A diferencia de muchas celebridades, Watson ha mostrado una preferencia clara por relaciones alejadas del foco mediático.

Durante su etapa universitaria en la Universidad de Oxford, mantuvo una relación con Will Adamowicz, un compañero de estudios con quien fue fotografiada durante el festival Coachella en 2012.

Años después, la actriz sostuvo uno de sus noviazgos más estables con el empresario tecnológico William “Mack” Knight, relación que duró aproximadamente dos años y que se mantuvo bajo un perfil extremadamente discreto.

En 2018 también fue vinculada con el actor y cantante Chord Overstreet, conocido por la serie Glee, aunque el romance duró pocos meses.

El romance con empresarios

En años más recientes, Watson ha sido relacionada con figuras del mundo empresarial.

Uno de los casos más comentados fue su relación con el empresario estadounidense Leo Robinton, con quien salió en 2019. La pareja fue fotografiada en varias ocasiones, pero ambos mantuvieron un estricto silencio sobre su vida privada.

Posteriormente, en 2022, la actriz fue vista con Brandon Green, hijo del empresario británico Sir Philip Green, expropietario del grupo Topshop. Este romance también generó titulares internacionales antes de que ambos tomaran caminos separados.

El supuesto romance con Gonzalo Hevia

El nombre que ahora domina las conversaciones es el de Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano vinculado a empresas tecnológicas y miembro de una de las familias más ricas del país.

El presunto romance comenzó a circular a finales de 2025 cuando ambos fueron vistos juntos en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses. Hace unos días fueron fotografiados cenando en Ciudad de México y viajando por Punta Mita, lo que fortaleció las versiones sobre una relación sentimental.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, las imágenes difundidas recientemente —incluido un beso en un aeropuerto— han reforzado la percepción de que la actriz podría estar iniciando una nueva etapa sentimental con el mexicano.