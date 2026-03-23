Como película de Disney: 7 perritos robados regresan a casa… ¡liderados por un corgi! Esta es la historia

Siete perros robados en el noreste de China protagonizaron una historia que parece salida de una película. Tras escapar de sus captores, los animales emprendieron un sorprendente viaje de regreso a casa, guiados por un corgi que asumió el liderazgo del grupo, de acuerdo con el South China Morning Post.

El momento fue captado en video en la ciudad de Changchun, donde se observa a los perros avanzando juntos por una carretera, organizados y cuidándose entre sí. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones.

Un líder inesperado y un grupo unido

Lo que más llamó la atención fue la forma en que se desplazaban: el corgi encabezaba la marcha, mientras otros perros protegían a un pastor alemán que se encontraba herido. El grupo, integrado por distintas razas, se movía con coordinación, como si compartieran un mismo objetivo.

Un regreso que conmovió a millones

De acuerdo con el South China Morning Post, los perros habían sido robados, pero lograron escapar y recorrer cerca de 17 kilómetros hasta regresar a su hogar. La historia ha generado una ola de reacciones en internet, donde usuarios la comparan con una película de Disney y destacan el compañerismo y la lealtad de los animales.