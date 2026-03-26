Conmovieron a miles como perros perdidos liderados por un corgi… hasta que se descubrió la verdad Después de que se viralizara la historia de 7 perritos que regresaban a casa tras ser robados, se reveló la verdad detrás del famoso video (Redes Sociales)

Tras la viralización del video de una manada de perros liderados por un corgi, donde se creía que regresaban a casa después de ser robados, se reveló la verdad detrás del video, la cual resultó ser completamente diferente a la contada inicialmente.

En los últimos días en redes sociales se popularizó la historia de siete perros del noreste de China, quienes, de acuerdo con el medio South China Morning Post, habrían escapado de sus raptores tras ser robados.

En el video compartido por diferentes usuarios se observa a un grupo de perros conformado por un pastor alemán, un golden retriever, dos labradores y unos perritos pequinés recorriendo una carretera de China, liderados por un corgi.

La historia rápidamente se viralizó debido a la particular manera en que los perros regresaron a su hogar, además de que supuestamente los perros habrían recorrido cerca de 17 kilómetros para regresar a su hogar.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el origen del video de los siete perritos sería diferente al contado inicialmente.

¿Cuál es la verdadera historia del video de los siete perritos liderados por el corgi?

De acuerdo con diferentes reportes, los siete perritos no fueron robados, ni regresaron a su hogar, sino que, de hecho, se trataba de un grupo de perros que suelen estar juntos por esa zona.

Mientras que también se ha mencionado que el corgi en realidad era una hembra la cual se encontraba en celo, razón por la que los otros perros la seguían y se comportaban de esa manera.

Por lo que, a pesar de la ternura que pudo suscitar la historia de los siete perritos que regresaban a su hogar tras ser robados, la realidad fue completamente diferente a lo narrado en redes sociales.

Aunque la historia del video resultó falsa, este sigue acumulando vistas por el particular comportamiento de los animales.