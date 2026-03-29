Domingo de Ramos 2026: ¿Cuál es su significado y por qué se celebra?

(La Crónica de Hoy)

El calendario litúrgico marca uno de los momentos más significativos para millones de fieles en el mundo: el inicio de la Semana Santa 2026 con el Domingo de Ramos.

Este día no solo representa una tradición profundamente arraigada en la fe cristiana, sino también un fenómeno cultural que moviliza a comunidades enteras, desde México hasta Europa, entre celebraciones multitudinarias y contextos internacionales marcados por tensiones.

¿Qué significa el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, un episodio narrado en los Evangelios donde fue recibido con palmas y ramas de olivo como símbolo de reconocimiento y esperanza.

Este acto simbólico da inicio a la Semana Santa, el periodo más importante del cristianismo, en el que se recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

La tradición de bendecir ramos, que pueden ser de palma, olivo u otras plantas según la región, se mantiene vigente como un gesto de fe. Estos elementos representan valores como la victoria espiritual, la paz y la renovación, y suelen conservarse en los hogares durante todo el año.

Obispo Salvador Rangel (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

En distintas partes del mundo, el Domingo de Ramos se vive con intensidad. En España, por ejemplo, miles de personas participan en lasrgas procesiones que revelan la devoción de los feligreses. Asimismo, eventos como el de Elche, donde más de 70 mil asistentes se congregaron, reflejan la magnitud cultural de estas celebraciones, consideradas incluso de interés turístico internacional.

Las procesiones, acompañadas de música, imágenes religiosas y artesanías como las palmas blancas, no solo tienen un significado espiritual, sino que también fortalecen la identidad local y el turismo religioso.

Tensiones internacionales: la otra cara del Domingo de Ramos

Sin embargo, no todo el panorama es festivo. En Jerusalén, uno de los epicentros del cristianismo, la celebración de este 2026 estuvo marcada por la polémica, luego de que la Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, cardenal Pierbattista Pizzaballa, quien se preparaba para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

“Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, informó el Patriarcado Latino de Jerusalén a través de un comunicado oficial.

La medida, justificada por motivos de seguridad en un contexto de conflicto, generó críticas internacionales y encendió el debate sobre la libertad religiosa en la región.