Si no quieres el de Panini, este es el otro álbum del Mundial: ¿Cuánto cuesta y donde venden los sobres y el álbum de Figuplay?

Álbum Mundial 2026 Figuplay El álbum "pirata" de la Copa del Mundo se ha viralizado recientemente en redes sociales por ser una opción más económica a la de Panini.

A unos días de su lanzamiento, el álbum del Mundial 2026 de Panini ha causado furor entre aficionados y coleccionistas, quienes se han lanzado a comprar la versión más grande en la historia del torneo con más de 900 estampas. Esto también ha traído debates sobre el precio, donde la caja de 100 sobres ronda los 2 mil quinientos pesos y convirtiéndose en un reto económico para completarlo. Ahora, usuarios han destacado una opción no oficial que sería más económica que podría traerte las mismas horas de diversión al pegar los stickers.

¿Qué es el álbum de estampas Figuplay del Mundial 2026?

Se trata de una alternativa, no oficial ni avalada por FIFA, del álbum coleccionable con “figuras” de los futbolistas que participarán en este torneo con sus respectivas selecciones nacionales.

A pesar de no estar reconocido oficialmente, los stickers muestran a los jugadores con sus fotografías, nombres reales, y escudos oficiales de los equipos donde juegan, así como información adicional como su posición en el campo, fecha de nacimiento, estatura, y estadísticas de rendimiento similares a las de una tarjeta del videojuego EA Sports FC en su modo de juego de Ultimate Team.

Los testimonios en redes sociales han señalado que, aunque la calidad del libro de pasta blanda y de los stickers es notoriamente menor, cumple el objetivo de ser ayudarte a coleccionar a todos los elementos mundialistas así como que se pegan adecuadamente en el cuadernillo.

Estampas Mundial Figuplay Los stickers también tienen versiones especiales para los jugadores más destacados de la Copa del Mundo.

¿Cuánto cuesta el álbum de estampas Figuplay del Mundial 2026?

Esta opción, se destaca por su precio considerablemente menor, tanto por el libro donde se colocan las estampas, así como los sobres donde están las estampas, por lo que puede ser una opción si deseas gastar menos dinero en este pasatiempo.

Álbum de pasta suave: 50 pesos (49 pesos menos que el Panini)

Sobre con 6 estampas: 10 pesos (15 pesos menos que el Panini)

Caja con 30 sobres: 499 pesos

¿Dónde y cómo comprar el álbum Figuplay del Mundial 2026?

El coleccionable está disponible principalmente en plataformas digitales como Mercado Libre y TikTok Shop para solicitar a domicilio. Sin embargo, algunas tiendas y papelerías están poniéndolo a la venta en sucursales físicas muy limitadas, por lo que también puedes consultar en uno de estos puntos cercanos.