Proyecto Escolar reaparece en el Senado: así hizo enojar a Noroña, a Anaya y exhibió a otros políticos

Proyecto Escolar regresa al Senado El YouTuber planteó preguntas que varios políticos no quisieron responder (Proyecto Escolar en YouTube)

El YouTuber conocido como Proyecto Escolar volvió a aparecer en el Senado. Esto después de que la última vez casi se le expulsara del mismo por la entrevistas que llevó a cabo.

¿Quién es Proyecto Escolar?

Marco es un joven de Querétaro que desde 2024 cuenta con un canal de YouTube llamado Proyecto Escolar. Su canal se caracteriza por entrevistas humorísticas en las que asiste a eventos que abarcan convenciones, marchas, eventos deportivos, entre otras congregaciones. La fuente del humor radica en las respuestas irreverentes de los entrevistados a las preguntas simples del entrevistador.

El canal creció exponencialmente en diciembre del año pasado luego de que el YouTuber acudió tanto a la Cámara de Diputados como al Senado con preguntas deliberadamente provocativas para los políticos que se encontraba ahí, con el objetivo de «incomodar a un político». En el video, hizo preguntas a figuras destacadas del panorama político mexicano como Margarita Zavala, Sergio Mayer y Alejandro «Alito» Moreno. Por esta publicación, Marco llegó a recibir amenazas.

INCOMODANDO POLÍTICOS PT.2 🙏🇲🇽



en el senado no saben el salario mínimo en méxico y así quieren manejar el país



COMENTA que políticos debemos incomodar y los más votados serán los elegidos



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/2Gv8KB2cy9 — Proyecto Escolar (@TuiterEscolar) May 29, 2026

¿Qué pasó en el regreso de Proyecto Escolar al Senado?

Proyecto Escolar visitó las instalaciones del Senado en el último día del periodo ordinario, al cual el entrevistador se refirió como el «último día de clases» de los senadores antes de sus «vacaciones» pagadas de cinco meses. El Youtuber dijo atender lo que muchos de sus suscriptores le recomendaron, haciendo algunas preguntas de talle más serio en esta ocasión. Aunque no perdió la oportunidad de hacer comentarios irreverentes, como llamarle a Ricardo Anaya «Chicken Little».

La pregunta que persistió a lo largo del video fue la del salario mínimo. El YouTuber cuestionó a casi todos los entrevistados si conocían cuánto era el salario mínimo en el país. Algunos decían saber pero inmediatamente evadían la pregunta, si es que no se marchaban. Otros daban cifras incorrectas.

Otro momento destacado fue cuando Ricardo Monreal, quien tiene a varios familiares involucrados en el ámbito político, se pronunció a favor del nepotismo. «A mí no me están dando nadie nada, por eso yo estoy a favor del nepotismo», argumentó.

Proyecto Escolar buscó entrevistar al senador Gerardo Fernández Noroña, quien en un video que subió a sus redes criticó al joven entrevistador por su entrevista con Alito Moreno, en la cual le preguntó qué se sentía ser uno de los últimos dinosaurios del PRI y cuánto le costaba al pueblo de México su botox. «Me parece todas las preguntas de este joven francamente majaderas», comentó el senador en su transmisión. Cuando Proyecto Escolar por fin se pudo acercar al senador por un breve momento, le preguntó a cuántos mexicanos creía les podía alcanzar una casa de 12 millones, en referencia a la propiedad del político en Tepoztlán, Morelos. Noroña sólo propinó un insulto que el YouTuber tuvo que censurar.

El entrevistador también se tomó momentos en el video para reflexionar sobre temas como el nepotismo, en relación al propio Monreal, y sobre qué significa qué los políticos que nos representan no sepan algo como el salario mínimo, reflexionando que «toman decisiones sobre personas cuya vida ya ni siquiera pueden imaginar». El video termina con una continuación de la idea narrada por uno de los colaboradores de Maro en el canal. «La desconexión no es un error del sistema, es el sistema», concluye.