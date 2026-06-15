Día del Padre Día del Padre 2026: ¿Por qué es el tercer domingo de junio en México y qué fecha tiene en otros países? (Pexels)

Cada año, las familias en México celebran el Día del Padre el tercer domingo de junio, una fecha dedicada a reconocer la labor, el cariño y el papel de los padres dentro del hogar. Pero la fecha tiene una variación en los días de dicha celebración.

En 2026, esta conmemoración se llevará a cabo el 21 de junio, siguiendo una tradición que comparte con otros países como Estados Unidos, Colombia y Argentina.

El origen del Día del Padre: una celebración inspirada en Estados Unidos

El origen de la fecha que se utiliza en México está relacionado con la historia del Día del Padre en Estados Unidos.

La celebración surgió a principios del siglo XX gracias a la iniciativa de Sonora Smart Dodd, una mujer que buscó rendir homenaje a su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos después de que su madre falleciera en el parto.

La primera celebración se realizó en Spokane, Washington, en 1910. Con el paso de los años, la idea ganó popularidad hasta que fue reconocida oficialmente en Estados Unidos. Finalmente, en 1972, el entonces presidente Richard Nixon estableció el tercer domingo de junio como fecha nacional para celebrar a los padres.

¿Por qué México celebra el Día del Padre en junio?

México adoptó la tradición estadounidense y, aunque no se trata de un día festivo oficial, la celebración se consolidó con el tiempo en una de las fechas familiares más importantes del calendario.

A diferencia del Día de las Madres, que tiene una fecha fija cada 10 de mayo, el Día del Padre cambia cada año porque siempre se celebra en domingo.

La elección busca facilitar la convivencia familiar y permitir que más personas puedan reunirse para festejar.

No todos los países lo celebran el mismo día

Aunque la fecha de junio es una de las más extendidas en el mundo, no existe un día con una fecha en específico para celebrar a los padres.

En España, por ejemplo, el Día del Padre se celebra cada 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, considerado en la tradición cristiana como el padre terrenal de Jesús.

Italia y Portugal también mantienen esta misma fecha vinculada a la figura de San José.

Por su parte, países como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y otros territorios de América suelen conmemorar a los padres durante el tercer domingo de junio.

Fechas del Día del Padre en distintos países

Si bien cada país de cada continente cuenta con una distinta fecha, cada país ha adaptado la conmemoración según sus tradiciones religiosas, culturales e históricas de sus respectivas naciones.

México: tercer domingo de junio.

Estados Unidos: tercer domingo de junio.

Colombia: tercer domingo de junio.

Argentina: tercer domingo de junio.

Chile: tercer domingo de junio.

Perú: tercer domingo de junio.

Venezuela: tercer domingo de junio.

España: 19 de marzo.

Italia: 19 de marzo.

Portugal: 19 de marzo.

Alemania: fecha variable, ligada a la festividad de la Ascensión.

Tailandia: 5 de diciembre, en honor al nacimiento del rey Bhumibol Adulyadej.

Día del Padre: una celebración para reconocer la importancia del papá como núcleo de la familia

Aunque las fechas cambian según el país, el objetivo sigue siendo el mismo, el cual busca reconocer la importancia de la figura paterna como el núcleo familiar.

Ya sea en marzo, junio o cualquier otra época del año, la celebración se ha convertido en una oportunidad para agradecer a aquellos hombres que nos han guiado en la vida, han demostrado dedicación y tiempo a nosotros y acompañamiento incluso cuando ya somos adultos; ellos siempre van a estar ahí.