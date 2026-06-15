¿Ricardo Arjona anticipó las pausas de hidratación? Esta es la canción que advertía los cambios al futbol por parte de EU

Ricardo Arjona Internautas han recuperado las palabras del artista centroamericano en una canción de hace años donde criticaba la intervención de Estados Unidos para ampliar los segmentos de publicidad en las transmisiones deportivas.

A unos días de iniciada la Copa del Mundo, una de las principales polémicas a nivel internacional es la implementación de la “pausa de hidratación”. Esta medida adoptada para todos los partidos de la competencia ha generado múltiples críticas por parte de jugadores, ex jugadores, analistas y aficionados al considerar que no es necesaria en todos los enfrentamientos y que es una afectación directamente al juego. Ahora, diferentes internautas han señalado que esta situación fue advertida hace 30 años...por Ricardo Arjona.

¿Por qué hay polémica con la pausa de hidratación del Mundial 2026?

Para esta edición del torneo, la FIFA implementó la “pausa de hidratación”, un periodo de tres minutos a la mitad de cada tiempo para detener el partido y que los futbolistas tengan un momento de respiro y puedan ingerir bebidas isotónicas para prevenir una posible deshidratación y calambres durante el encuentro.

Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por diferentes sectores debido a que consideran que afecta directamente al ritmo del partido e interrumpe las emociones. Pero el señalamiento más importante es que múltiples fans acusan a la FIFA de imponerlo como un mecanismo para poner más publicidad durante las transmisiones, afectando directamente al desarrollo deportivo del encuentro.

El propio Virgil Van Dijk, defensa central de la selección de Países Bajos, habló de esta medida tras el enfrentamiento ante Japón. “He estado viendo casi todos los partidos hasta el día de hoy y cada vez que van a comerciales es un poco...algo que no me gusta realmente. Pienso que para la mayoría de espectadores neutrales en televisión no es algo bueno. Así que si hace mucho calor es algo bueno, pienso que es algo que se debería ver de forma individual en cada partido”.

¿Por qué están diciendo que Ricardo Arjona “predijo” la pausa de hidratación?

Ahora, en redes sociales ha circulado el video de una canción de Ricardo Arjona en el que internautas señalan que el cantautor guatemalteco “tenía razón” sobre la pausa de hidratación de este Mundial 2026.

El tema en cuestión es “Noticiero” una canción en la que el cantautor guatemalteco parodia y muestra de forma satírica los tonos alarmistas y políticamente tendenciosos de los medios informativos. En la letra menciona:

“El futbol gana terreno en los Estados Unidos. Quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido: Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fueras pa’ vendernos porquerías”

La estrofa hace referencia a la tendencia norteamericana de llenar todos los espacios de pausa en las transmisiones deportivas de los Estados Unidos con anuncios publicitarios, algo que es común en partidos de NFL, MLB y NBA; que son las ligas más seguidas en el país norteamericano y que ahora es nuevamente sede de la Copa del Mundo.

Arjona y sus críticas a Estados Unidos

A pesar de que Arjona ha ganado popularidad a nivel internacional con temas románticos como “El Problema”, “Minutos”, “Mujeres”, “Cómo Duele”, “Apnea”, entre otros, el artista centroamericano también ha reflejado su pensamiento sobre asuntos políticos y sociales, particularmente sobre Estados Unidos y de Latinoamérica.

Una de sus canciones más emblemáticas sobre estos temas es “Si el norte fuera el sur”, donde hace un retrato de la sociedad norteamericana y su cultura donde los llama “Intelectuales del broceado, eruditos del supermercado. Tienen todo, pero nada lo han pagado”. En la letra de esta canción también menciona “Viva Vietnam y que viva Forrest Gump. Viva Wall Street y que viva Donald Trump”. Letra que también se escribió desde antes de que el magnate norteamericano participara en la política para convertirse en el presidente de los Estados Unidos.

También, en “Ella y Él”, Arjona lanza una crítica a la propaganda de Estados Unidos sobre el comunismo y cómo este afecta la percepción sobre los ciudadanos de otros países, mientras cuenta la historia de amor de un estadounidense que conoce a una mujer cubana en Yucatán.