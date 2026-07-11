Noruega y su obsesión con los tacos: ¿por qué es el segundo país del mundo que más los consume después de México?

De México, con amor Noruega es el segundo país del mundo con mayor consumo de tacos per cápital, después de su tierra natal. (Fotoarte con fotos de EFE, Pexels y Cuartoscuro)

Haaland, hermano, sí eres mexicano.

Aunque parezca difícil de creer, existe un país europeo donde los tacos forman parte de la rutina semanal de millones de personas: se trata de Noruega, nación que desde hace décadas adoptó este platillo como una tradición familiar y que hoy es considerado el segundo país del mundo con mayor consumo de tacos per cápita, únicamente por detrás de México, cuna de este icónico platillo.

Lejos de ser una moda pasajera, el fenómeno tiene raíces culturales, comerciales e incluso sociales que explican por qué cada viernes los supermercados noruegos se llenan de tortillas, carne molida, salsa, queso y vegetales, e incluso el taco es un índice importante de su economía, como ocurre con los mexicanos y el precio de la tortilla.

¿Por qué Noruega consume tantos tacos?

La principal explicación tiene nombre propio: Fredagstaco, que en español significa “Viernes de tacos”.

Se trata de una tradición que consiste en reunirse cada viernes con familiares o amigos para preparar tacos en casa.

Cada integrante arma el suyo con los ingredientes de su preferencia, convirtiendo la comida en una experiencia social más que en un simple platillo.

Diversos estudios muestran que alrededor del 84 por ciento de los noruegos consume tacos al menos una vez al mes, mientras que millones los comen prácticamente cada semana.

Tacos... de todo TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 23ENERO2024.- Laura Patricia Juárez encabeza Chorizos Choridia de Toluca, que nace hace 15 años y es la tercera generación de Chorizos La Suprema. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Así nació la tradición del “Viernes de tacos”

De acuerdo con un reportaje de la BBC, el origen de esta tradición se remonta al auge de la industria petrolera noruega a finales de la década de 1960.

Con las perforaciones en el mar del Norte llegaron al país ingenieros y trabajadores provenientes de Texas, Estados Unidos, quienes además de compartir su experiencia en el sector energético introdujeron su afición por la cocina Tex-Mex.

Con el tiempo, comerciantes comenzaron a importar tortillas, salsas y mezclas de especias que terminaron por popularizarse entre la población.

La BBC explica que lo que comenzó como una costumbre de expatriados evolucionó hasta convertirse en un ritual nacional.

Actualmente, los supermercados noruegos dedican amplios espacios a productos Tex-Mex y los tacos son tan populares que la oficina nacional de estadística creó incluso un “Índice del Taco” para monitorear la evolución del precio de sus ingredientes.

Esta tradición también ha permeado la cultura popular: el futbolista Erling Haaland ha reconocido que los tacos son uno de sus platillos favoritos.

Los tacos noruegos son distintos a los mexicanos... pero en esencia son lo mismo

Aunque reciben el mismo nombre, los tacos que suelen prepararse en Noruega difieren considerablemente de los tradicionales mexicanos, de la misma manera en la que, a diferencia de Japón, en México se come sushi empanizado y con aguacate.

Lo más común en la nación nórdica es utilizar tortillas de harina o tacos crujientes rellenos de carne molida sazonada, lechuga, jitomate, pepino, maíz, queso rallado, crema ácida y salsas comerciales tipo Tex-Mex.

En años recientes también han ganado terreno versiones más cercanas a la cocina mexicana auténtica gracias al crecimiento de restaurantes especializados, aunque la variante casera sigue siendo la favorita del país.

Además, en México hay tanta variedad de tacos, con distinta variedad de tortillas, de maíz y harina, así como de ingredientes, como el chapulín, el bistec de res o el camarón, hay hasta quien los hace de papas Sabritas, que los tacos noruegos también tienen cabida en la familia.

Tacos noruegos Los tacos en Noruega suelen ser de tortilla de harina y llevar ingredientes como la lechuga. (Ludmila Nilava/Pexels)

El taco: una tradición que mueve millones en Noruega

El impacto económico también es considerable.

Durante la pandemia de COVID-19, las ventas relacionadas con tacos crecieron de forma importante y el mercado superó los mil 600 millones de coronas noruegas, ejemplo de que el consumo se trasladó aún más a los hogares más allá de los restaurantes.

Además, el llamado Taco Friday ha impulsado la venta de tortillas, queso, aguacate, verduras y otros ingredientes, convirtiéndose en uno de los hábitos alimenticios más característicos de Noruega.

¿De verdad Noruega es el segundo país que más tacos consume?

Sí, aunque con una precisión importante: la afirmación se refiere al consumo per cápita, es decir, en proporción al número de habitantes y no al volumen total de tacos consumidos.

Gracias a la enorme popularidad del Fredagstaco y a que millones de personas mantienen esta tradición cada viernes, Noruega es considerado de manera recurrente como el segundo país del mundo con mayor consumo de tacos por habitante, solo detrás de México.

Un ejemplo de cómo un platillo nacido en Mesoamérica, reinterpretado por la cocina Tex-Mex, terminó convirtiéndose en una de las tradiciones gastronómicas más curiosas del norte de Europa.

Ergo, de los mexicas a los vikingos, los descendientes de ambos son los mayores consumidores de tacos en el planeta.

Haaland, el 'vikingo' que hace historia con Noruega en su primer Copa del Mundo El delantero noruego Erling Haaland convirtió el Mundial 2026, su primera Copa del Mundo, en su vitrina deportiva tras ser figura en la clasificación de Noruega a cuartos de final tras vencer 1-2 a Brasil con un doblete suyo, disputando con 7 goles el puesto de mayor goleador del certamen con Messi y Mbappé, y reafirmándose en el podio de los delanteros más decisivos del fútbol mundial. (EFE)

Haaland... ¿vengará a México en honor al taco?

México y Noruega son naciones hermanadas... por un mismo platillo.

Con el “Viernes de tacos” como una de sus mayores tradiciones, Noruega buscará este sábado darse un auténtico banquete futbolístico cuando enfrente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 2026.

El conjunto británico llega como el verdugo de México, luego de imponerse 3-2 al Tricolor en los octavos de final en un dramático partido, por lo que más de un aficionado mexicano podría encontrar en los noruegos al inesperado equipo con el que buscar una “venganza deportiva”.

Si en casa los escandinavos acostumbran reunirse alrededor de unos tacos cada viernes, ahora esperan celebrar con una victoria que elimine al rival que dejó fuera a México y los coloque entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Si Noruega derrota a los ingleses, cuando hablemos de comida mexicana, ya no sólo diremos “La venganza de Moctezuma”, sino también: “La venganza de Erling Haaland”.