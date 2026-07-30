¿Cuántas horas se necesitan para ver el UCM completo hasta el momento? Fans hacen cuentas de lo que tienen que repasar antes de Avengers: Doomsday

UCM Fanáticos y fanáticas especialistas en el medio han reducido la lista únicamente a películas y series fundamentales.

Marvel Studios ha alistado los últimos detalles del rumbo hacia Avengers: Doomsday tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day, el proyecto más ambicioso de la historia al tratarse del primer magno crossover que reunirá incluso a los 4 Fantásticos y emblemáticos rostros de los mutantes de FOX, pioneros en las películas de súperheroes de acción real.

Similar a un rompecabezas, con una imagen revelada para completar tras el estreno del tráiler oficial y ltodos los elementos necesarios en la caja del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), sólo hace falta que el público fanático conecte cada una de ellas para obtener el contexto completo de la siguiente gran crisis para los ‘Héroes más fuertes del planeta’, sin embargo, ¿cuánto tiempo llevará esta gran hazaña?

¡Te contamos!

Películas y series del UCM previo a Doomsday: ¿cuántas horas contiene el catálogo completo de Marvel?

Avengers: Doomsday ha sido un proyecto ansiadamente esperado por los fanáticos y fanáticas tanto de los cómics como del universo en cines/streaming, entusiasmo que ha mantenido al público envuelto en altas expectativas y teorías de lo que ocurrirá en la nueva aventura.

Doomsday arrives December 18th.



Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/2HHPv9pj8t pic.twitter.com/zpsrdHbpHE — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026

Debido a ello, el público aficionado de esta popular industria ya alista las palomitas y Disney+ para realizar una extensa maratón del universo, ya que sus inicios se remontan hasta Iron-Man de 2008, casi dos décadas atrás.

Hasta el momento, el UCM suma 36 películas y 27 series oficiales posteriores a la Fase 3 del universo, lo que da por resultado más de 300 horas de maratón.

Sin embargo, ¡no te asustes tanto! De acuerdo con fans de la franquicia, este es el momento perfecto para empezar el recorrido de Marvel en el cine, ya que podrás completar el maratón si ves dos horas diarias de contenido y, de esta manera, llegar más que listo o lista a la función de Avengers: Doomsday.

Lista de las películas y series principales para ver antes de Avengers: Doomsday

Dado que el universo de Marvel en cine y streaming es bastante extenso desde el comienzo de su primera fase e incluso tras Avengers: Endgame —cierre de la Saga del infinito—, fanáticos y fanáticas especialistas en el medio han reducido la lista únicamente a películas y series fundamentales, en lugar de explorar por completo todas las producciones realizadas hasta ahora.

Entre los títulos señalados, se encuentran:

X-Men, X-Men 2.

Loki (temporada 1 y 2).

Spider-Man: No Way Home.

Dr. Strange en el Multiverso de la Locura.

Deadpool & Wolverine.

Los 4 Fantásticos.

Thunderbolts*.

Capitán América: Brave New World.

Spider-Man: Brand New Day.

No obstante, Marvel Studios también anunció un reestreno de Avengers: Endgame que incluirá escenas inéditas que conectarán directamente a la nueva crisis.