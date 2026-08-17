¿Qué significa “Farmear Aura” y por qué habrá un torneo con premios en la CDMX este domingo? Tras la viralización del término Farmear Aura, conoce qué es y en qué consiste la próxima competencia que habrá en CDMX (Redes Sociales)

¿Has oído sobre ‘Farmear Aura’? Es un nuevo término que se viralizó en redes sociales entre los jóvenes y del que ahora se realizan competencias; conoce qué significa y en qué consisten las batallas de ‘Farmear Aura’.

Las tendencias en redes sociales cambian constantemente y ahora los más jóvenes han acuñado el término “Farmear Aura”, que aunque antes solo se usaba en plataformas como TikTok e Instagram, actualmente se ha viralizado a tal nivel que se organizan torneos en diferentes partes del mundo.

¿Qué significa “Farmear Aura”? El término viral de TikTok

‘Farmear Aura’ retoma dos términos de contextos completamente diferentes: por una parte, “farmear” es una expresión retomada del mundo de los videojuegos, donde es utilizada para referirse a la serie de acciones realizadas para conseguir recursos, experiencia o puntos con el objetivo de mejorar a tu personaje.

Por otra parte, con “aura” no se refieren a algo espiritual, sino que resignifican esta palabra para usarla al referirse a la percepción que proyectas sobre los demás. Esta “aura” cambia según las acciones que realices; es decir, si alguien hace algo “cool”, suma puntos de “aura”, pero si, en cambio, haces algo vergonzoso o negativo, restas puntos a tu “aura”.

Por lo que, con “Farmear Aura” se refieren a las acciones que realiza una persona para incrementar su “aura” y verse más “cool” o genial.

La tendencia ha escalado hasta el punto de que en la Ciudad de México y en otras partes del mundo se han organizado torneos de “Farmear Aura”.

¿Qué son las batallas de “Farmear Aura”?

El término “Farmear Aura” se ha llevado de las redes sociales a la vida real y ahora se realizan batallas de “Farmear Aura”.

En estos torneos, los jóvenes se reúnen y, en un frente a frente, realizan diferentes gestos, caminatas o poses para proyectar seguridad. Al final se decide al ganador por la intensidad de los aplausos que reciba por parte de los asistentes.

Las batallas de rap son cosas de otros tiempos... lo de ahora son batallas para ¿"famear aura"? 💀👽🫩 pic.twitter.com/tPjU951tDN — 🅽🅴🆁🅳🅿🆈 (@NerdPy) August 10, 2026

Sede, horario y fecha: ¿Dónde y cuándo se realizará el torneo de ‘Farmear Aura’ en CDMX?

La próxima batalla de“Farmear Aura” en Ciudad de México ha sido organizada por el creador de contenido Proyecto Escolar y se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto de 2026.

De acuerdo con la publicación de Proyecto Escolar, el evento iniciará a las 15:00 horas, en la explanada del Parque México en la Colonia Condesa.

El réferi oficial será Josuesy y quien obtenga el primer lugar ganará $3,000 pesos mexicanos. Para inscribirte, solo tienes que mandar un mensaje al perfil de Proyecto Escolar en Instagram con tu nombre.