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Tras la viralización del término Farmear Aura, conoce qué es y en qué consiste la próxima competencia que habrá en CDMX

¿Qué significa “Farmear Aura” y por qué habrá un torneo con premios en la CDMX este domingo?

Por Celeste Román Marañón
torneo de farmear aura
¿Qué significa “Farmear Aura” y por qué habrá un torneo con premios en la CDMX este domingo? Tras la viralización del término Farmear Aura, conoce qué es y en qué consiste la próxima competencia que habrá en CDMX (Redes Sociales)

¿Has oído sobre ‘Farmear Aura’? Es un nuevo término que se viralizó en redes sociales entre los jóvenes y del que ahora se realizan competencias; conoce qué significa y en qué consisten las batallas de ‘Farmear Aura’.

Las tendencias en redes sociales cambian constantemente y ahora los más jóvenes han acuñado el término “Farmear Aura”, que aunque antes solo se usaba en plataformas como TikTok e Instagram, actualmente se ha viralizado a tal nivel que se organizan torneos en diferentes partes del mundo.

¿Qué significa “Farmear Aura”? El término viral de TikTok

‘Farmear Aura’ retoma dos términos de contextos completamente diferentes: por una parte, “farmear” es una expresión retomada del mundo de los videojuegos, donde es utilizada para referirse a la serie de acciones realizadas para conseguir recursos, experiencia o puntos con el objetivo de mejorar a tu personaje.

Por otra parte, con “aura” no se refieren a algo espiritual, sino que resignifican esta palabra para usarla al referirse a la percepción que proyectas sobre los demás. Esta “aura” cambia según las acciones que realices; es decir, si alguien hace algo “cool”, suma puntos de “aura”, pero si, en cambio, haces algo vergonzoso o negativo, restas puntos a tu “aura”.

Por lo que, con “Farmear Aura” se refieren a las acciones que realiza una persona para incrementar su “aura” y verse más “cool” o genial.

La tendencia ha escalado hasta el punto de que en la Ciudad de México y en otras partes del mundo se han organizado torneos de “Farmear Aura”.

¿Qué son las batallas de “Farmear Aura”?

El término “Farmear Aura” se ha llevado de las redes sociales a la vida real y ahora se realizan batallas de “Farmear Aura”.

En estos torneos, los jóvenes se reúnen y, en un frente a frente, realizan diferentes gestos, caminatas o poses para proyectar seguridad. Al final se decide al ganador por la intensidad de los aplausos que reciba por parte de los asistentes.

Sede, horario y fecha: ¿Dónde y cuándo se realizará el torneo de ‘Farmear Aura’ en CDMX?

La próxima batalla de“Farmear Aura” en Ciudad de México ha sido organizada por el creador de contenido Proyecto Escolar y se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto de 2026.

De acuerdo con la publicación de Proyecto Escolar, el evento iniciará a las 15:00 horas, en la explanada del Parque México en la Colonia Condesa.

El réferi oficial será Josuesy y quien obtenga el primer lugar ganará $3,000 pesos mexicanos. Para inscribirte, solo tienes que mandar un mensaje al perfil de Proyecto Escolar en Instagram con tu nombre.

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