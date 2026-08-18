Filtran detalles del GTA VI: videos muestran gameplay, mapa y más detalles del juego

GTA VI Hasta el momento, Rockstar Games no ha confirmado que los nuevos videos y el mapa sean auténticos.

En la era moderna, existe un nuevo dicho: “entre migaja y migaja, se forma el pan”, el cual suele estar dirigido a las relaciones en las que la expresión mínima de amor es suficiente para quienes carecen del autoestima necesario para exigir lo justo. Tal expresión también podría aplicarse a la situación del GTA VI durante los últimos años, el videojuego más ansiado de la industria desde que inició su desarrollo en 2018, casi una década atrás.

No obstante, a pesar de que la eterna espera está a poco más de tres meses de finalizar, el esperado proyecto de Rockstar Games volvió a la cima de las tendencias este martes 18 de agosto después de que se difundiera una nueva filtración: el gameplay del GTA VI, material inédito que llega a pocos días de que la desarrolladora exponga en Netflix la presentación de Grand Theft Auto VI: An Extended Look, programada para el 27 de agosto.

¿Qué revela el gameplay y mapa filtrados de GTA VI?

El material que circula a través de redes sociales se centra en Jason, uno de los protagonistas del popular juego, quien pasa el tiempo dentro de una vivienda anteriormente mostrada en material oficial. En esta primera secuencia, el video revela al personaje tomando un balón de baloncesto y realizando un tiro; tras conseguir la canasta, aparece una estadística denominada “Focus”, que aumenta 2%.

Otro fragmento, igualmente centrado en Jason, lo muestra conduciendo un vehículo de reparto y posteriormente involucrándose en una pelea, lo que apuntaría a un mundo abierto con un nivel de interacción más amplio a sus versiones predecesoras, en el que las actividades cotidianas y las reacciones ante distintos acontecimientos podrían tener un papel mayor en el desarrollo del videojuego.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

A su vez, cuentas señalan la difusión de un mapa con nombres de localizaciones como Dalton Island, Tequesta Retreat, Gloriana Key, Catalan Key y Catalan Bay, sumándose a la serie de datos que sugieren un mundo virtual de grandes dimensiones nunca antes exploradas por versiones anteriores.

Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención de los seguidores y seguidoras del ansiado juego, es la posible necesidad de utilizar gasolina para los vehículos. De confirmarse la veracidad del material y convertirse en una mecánica definitica, representaría un nuevo reto de gestión durante la exploración y conducción de las personas jugadoras.

¿Es real el gameplay de GTA VI filtrado este 18 de agosto?

La principal razón por la que algunas cuentas especializadas en el universo de videojuegos toman el material filtrado con seriedad, es su coincidencia con elementos que Rockstar ya había mostrado oficialmente con anterioridad. Por ejemplo, el video de Jason lo sitúa en la misma vivienda y entorno mostrados en material previo, mientras que la iluminación y escenarios han sido considerados “demasiado elaborados” por distintos observadores para descartarlos como un trabajo realizado por fans.

A su vez, la intervención de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games, en reclamos por derechos de autor para retirar el material de redes sociales ha reforzado el indicio de que el contenido podría estar utilizando material protegido por la compañía.

Hasta el momento, Rockstar Games no ha confirmado que los nuevos videos y el mapa sean auténticos, además de que tampoco existe información oficial sobre el origen del material. Tomando esto en consideración, es más preciso sugerir que el gameplay filtrado de GTA 6 únicamente cuenta con varios indicios de autenticidad, mas no es material oficial confirmado.