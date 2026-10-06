¿Cómo es la colección de Día de Muertos de Converse y cuándo saldrá a la venta?

Converse No se trata únicamente de recordar a quienes ya no están, sino de reconocer todo aquello que dejaron. (Converse)

Desde Xico, Veracruz, Converse presenta una colección que encuentra en la memoria, las tradiciones y las historias que permanecen como una forma de celebrar a quienes siguen caminando con nosotros.

¿Cómo es la colección de Día de Muertos de Converse?

Cada Día de Muertos, México vuelve a encontrarse con quienes forman parte de su historia.

Lo hace entre cultura y tradición rodeado de flores, sabores, música, fotografías y objetos representativos, que han pasado de una generación a otra.

No se trata únicamente de recordar a quienes ya no están, sino de reconocer todo aquello que dejaron y que continúa presente en nuestra manera de vivir

Bajo la mirada de “Vivamos nuestras tradiciones”, Converse presenta su colección Día de Muertos 2026, una historia filmada en Xico, Veracruz, que encuentra en la memoria una forma de conexión entre generaciones, personas y comunidades.

Para dar vida a esta narrativa, Converse se acompaña de PJAMA (pronunciado “pijama”), banda integrada por Diego, Ernie, Isaac y Rodrigo, quienes recorren Xico mientras distintas historias hablan de quienes permanecen cerca aún sin estar presentes.

La canción CONMIGO (en mayúsculas), compuesta por Diego cobra un papel especial para la campaña, con un sonido fresco y luminoso que conserva cierta nostalgia y retoma elementos de Veracruz, como la jarana que él mismo interpreta en el video.

Su letra nace de una experiencia profundamente personal, inspirada sutilmente en la memoria de su hermano, fallecido hace once años, para transformar el recuerdo en una canción cálida, alegre y llena de vida que acompaña “Vivamos nuestras tradiciones” desde la celebración y el amor.

Recordar desde la vida, así nace la colección de Día de Muertos

En lugar de mirar el Día de Muertos desde la ausencia, la campaña celebra todo aquello que permanece: los recuerdos, las enseñanzas, recetas, canciones, anécdotas, tradiciones que pasan de una generación a otra y que siguen acompañándonos.

Gestos y saberes que aprendemos desde pequeños y que, al compartirlos, encontramos nuevas formas de mantenerlos vivos.

Cada historia parte de algo íntimo para encontrarse con lo colectivo, y es ahí donde Xico deja de ser solo el escenario para convertirse en parte de la narrativa.

Sus calles, paisajes y espacios emblemáticos, como la Cascada de Texolo, el Cañón de Pextlan, el Panteón Municipal, el Callejón del Caracol y la Plaza de los Portales, acompañan el recorrido, mientras su gente, oficios y tradiciones le dan verdadero sentido.

Un camino entre dos mundos

Esta relación entre memoria y tradición se traslada a la colección Converse Día de Muertos 2026, que reinterpreta símbolos profundamente ligados a la cultura mexicana.

El xoloitzcuintle, como guía y acompañante entre mundos, conecta con el viaje hacia el Mictlán, mientras el cempasúchil representa el camino de regreso.

Flores, calaveras y elementos tradicionales se integran a cada silueta, convirtiendo los clásicos de Converse en un lienzo donde cada detalle forma parte de una historia sobre recordar, acompañar y volver a encontrarse.

¿Cuándo saldrá a la venta la colección de Día de MUertos de Converse?

La colección presenta dos Chuck 70 que reinterpretan los símbolos de Día de Muertos. Una de ellas incorpora una calavera en la parte trasera, acompañada de flores y detalles inspirados en el papel picado e incluye un juego adicional de agujetas decoradas para complementarlo; mientras que la segunda versión reúne un xoloitzcuintle, una calavera con flor de cempasúchil, conectando con el viaje hacia el Mictlán.

En el interior de una de las lengüetas, ambos diseños incorporan un espacio para escribir el nombre de familia, sumando un detalle personal que conecta con las historias y recuerdos que pasan de generación en generación.

La cereza del pastel está en la suela traslúcida con pétalos de cempasúchil, que evoca el camino de flores que guía este recorrido. Ambos pares se completan con patches, placas y logotipos de Converse reinterpretados con flores y papel picado, llevando el espíritu de Día de Muertos en cada detalle.

La celebración comienza y muy pronto podrás registrarte para tener acceso a la preventa (https://converse.com.mx/).

Mantente pendiente de nuestras redes sociales para conocer las fechas y todos los detalles. Ambos modelos tendrán un precio de $2,499 MXN, con tallas disponibles del 22 al 10.5 nacional.