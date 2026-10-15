Boletos de Cinépolis a 45 pesos: ¿En qué funciones aplicarán y hasta cuándo estará la promoción?

Spooky Season en Cinépolis La cadena de cines anuncia boletos a $45 pesos durante la temporada de Halloween.

¡Atención, cinéfilos y cinéfilas! La época spooky de este octubre 2026 adquiere otra promoción imperdible tras el anuncio de boletos a $45 pesos en Cinépolis, por lo que no tendrás excusa para perderte las películas de la temporada.

Como toda promoción, tendrá sus términos y condiciones, pero no te preocupes, ¡aquí te contamos todos los detalles!

Cinépolis anuncia boletos a $45 pesos: ¿qué días estará disponible la promoción “Spooky Season”?

La temporada de películas de terror en octubre se ha consolidado como una tradición de la era moderna, desde cumplir el Reto Halloween —mirar una película del género cada día del mes— hasta ser una de las mejores épocas para que la industria del terror lance sus nuevas propuestas en pantalla grande.

👻 Esta spooky season, cruza al Más Allá sin un susto en el precio. 💀🍿 Disfruta de mis boletos a $45 de martes a jueves, del 15 de octubre al 11 de noviembre. 🎟️ Consulta salas participantes. https://t.co/YHKizQiISJ — Cinépolis (@Cinepolis) October 15, 2026

Como aporte a la llamada ‘spooky season’, Cinépolis anunció boletos a $45 pesos a partir de este jueves 15 de octubre hasta el miércoles 11 de noviembre, ¡así es, casi un mes de promoción para disfrutar del séptimo arte en cartelera!

No obstante, la cadena de cines especificó que el descuento aplicará únicamente los días martes, miércoles y jueves; a pesar de ello, la noticia generó entusiasmo entre sus fieles clientes y clientas, quienes ya han puesto manos a la obra para organizar su calendario y aprovechar la promoción al máximo.

Términos y condiciones de los boletos a $45 pesos en Cinépolis: ¿en qué salas y funciones aplica?

A diferencia de otras promociones lanzadas durante el año, la Spooky Season de Cinépolis sólo aplicará en las siguientes salas:

Tradicional.

Cinépolis Pluus.

Macro XE.

Cinépolis Junior.

La oferta no se extiende a dulcería, sin embargo, la cadena de cines recordó a sus seguidores y seguidoras que Club Cinépolis suele contar con promociones variadas en alimentos o bebidas, por lo que sugieren mantenerse al tanto de las actualizaciones en la aplicación móvil.

Por otra parte, la promoción actual de boletos a $45 pesos no está sujeta a una suscripción a la cadena, por lo que el público en general puede disfrutar del descuento durante los días señalados.

¿Qué películas de terror tiene Cinépolis en cartelera? Así puedes aprovechar la promoción de $45 pesos

En caso de que tu interés esté inclinado al género de terror disponible en pantalla grande esta spooky season, los filmes en cartelera de Cinépolis México son los siguientes:

Madre Siniestra.

Resident Evil.

Sorop: Herencia Diabólica.

Pinocho: El Lado Oscuro.

No obstante, ¡también hay estrenos próximos que podrán formar parte de la promoción! Tales como Hope: El Primer Impacto, una mezcla de ciencia ficción y horror de cine surcoreano; o también, Clayface, la ansiada película del DCU que ha prometido destacar en su género con una propuesta de body horror.