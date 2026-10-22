¿Cuáles peleas están confirmadas para Ring Royale 2? Poncho de Nigris señala que ya sólo le falta uno para completar la cartelera

Ring Royale 2 Hasta el momento hay dos combates confirmados oficialmente y varios rumores acerca de la segunda función de boxeo de influencers.

Este 2026, el evento de boxeo entre personalidades de internet e influencers Ring Royale tuvo un éxito de rating y visualizaciones, colocándose rápidamente cono uno de los favoritos de los fans. Ahora, el organizador, Poncho de Nigris, señaló que ya sólo le falta un encuentro más por cerrar para completar la cartelera de lo que será la segunda edición del evento y que se realizará en 2027.

¿Qué peleas ya están confirmadas para Ring Royale 2?

Este jueves 22 de agosto, el actor y productor Poncho de Nigris, aseguró en su cuenta de X que ya sólo falta una pelea por confirmar para Ring Royale 2, la noche donde influencers y personalidades de internet se suben al cuadrilátero en encuentros de boxeo amateur y que emulan otros eventos similares como ‘La Velada del Año’ o el ‘Supernova: Génesis’.

La primera edición contó con Franco Escamilla, ‘Escorpión Dorado’, Karely Ruiz, Aberto del Río y por su puesto, el combate que terminó con la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame.

Ernesto Chavana vs Óscar Burgos (Perro Guarumo)

El pasado mes de julio, este combate se convirtió en el primer duelo pactado de manera oficial. Durante el programa de “Miércoles con La Treviñosa” ambos aceptaron subirse al ring luego de varios años en los que habían manifestado la intención de subirse a un cuadrilátero. Tras una llamada en vivo, finalmente ambos aceptaron el reto para la siguiente edición del Ring Royale.

Konan Big vs Jorge ‘Travieso’ Arce

Más recientemente, el exboxeador mexicano, Jorge ‘Travieso’ Arce confirmó por medio de sus redes sociales que se estará enfrentando a Konan Big. Aunque consideró que se trata de una pelea “dispareja” porque se trata de un expugilista ante un luchador, se dijo emocionado ya que aseguró que estará donando las ganancias del combate a escuelas de Los Mochis, Sinaloa para ayudar a niñas y niños a continuar sus estudios.

Otras peleas rumoradas para el Ring Royale 2

Por otra parte, las y los fans han estado pidiendo y creando teorías sobre posibles enfrentamientos que les gustaría ver en la segunda edición. Uno de los más destacados es el de Alfredo Adame ante Sergio Mayer. Luego de vencer a Carlos Trejo en la primera edición, el actor ha lanzado retos al diputado federal, quien actualmente se encuentra participando en el Reality, Juego de Villanos, de Telemundo.

También, se ha impulsado un posible enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson. El episodio más recordado entre ambos fue cuando el exfutbolista le dio un ‘zape’ al conductor deportivo en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Veracruz. El propio periodista ha señalado que está dispuesto a participar, siempre y cuando el dinero recaudado pueda ser utilizado en una causa benéfica.

Otro de los rumores que ha causado gran expectativa es un posible combate entre ‘Venom’ y ‘El Albañil Legendario’. Ambos se enfrentaron recientemente en una competencia del reality de Habilidad Física 100: México. El cargador de la central de abastos y el trabajador de construcción se enfrentaron en un round por el dominio de una pelota en lo que fue uno de los momentos más destacados del programa de Netflix debido a la potencia física y fuerza de ambos competidores. El propio Poncho de Nigris señaló que había negociaciones avanzadas por cerrar el combate, pero aún no se ha confirmado oficialmente.

Otras peleas rumoradas o solicitadas por los fans:

Poncho de Nigris vs Gabriel Soto

Wendy Guevara vs Kimberly Irene

Bellakath vs Yeri Mua

Alito Moreno vs Gerardo Fernández Noroña

Ninel Conde vs Lorena Herrera

C4Jiménez vs Sandra Cuevas

Royal Rumble de Botargas

¿Cuándo será el Ring Royale 2?

La fecha del próximo evento será el próximo domingo 14 de marzo de 2027 y se realizará en la Arena Monterrey, por lo que se espera que la cartelera se haga oficial durante noviembre o diciembre del 2026 para comenzar con la venta de boletos y preparativos de la función