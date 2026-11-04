Cempasúchil: cuáles son usos medicinales y cómo aprovechar sus flores después de Día de Muertos

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Es bastante común que después de las festividades del Día de Muertos muchas personas retiren las flores de cempasúchil de los altares y las desechen sin saber que están desperdiciando una planta con muchos beneficios de la que podrían obtener el mayor provecho posible.

Además de su valor cultural y ornamental, el cempasúchil tiene una larga historia dentro de la medicina tradicional mexicana. Diversas comunidades han utilizado esta planta para preparar infusiones destinadas a aliviar molestias digestivas, cólicos menstruales y algunos síntomas respiratorios.

También se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, aunque es importante distinguir entre los usos tradicionales y los beneficios que cuentan con evidencia científica suficiente. Por ello, para aprovechar al máximo esta planta, en esta nota te decimos todo lo que necesitas saber en torno a los beneficios del cempasúchil.

Cempasúchiles plazas del Centro Histórico

¿Para qué sirve la flor de cempasúchil?

El cempasúchil, cuyo nombre en náhuatl se relaciona con la expresión “veinte flores”, pertenece al género Tagetes. La especie más conocida en México es Tagetes erecta, utilizada principalmente en las celebraciones de Día de Muertos.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), esta planta tiene diferentes aplicaciones que van más allá de la decoración de altares.

Entre sus usos tradicionales destacan:

Preparaciones herbales para molestias digestivas.

Infusiones empleadas tradicionalmente para los cólicos.

Remedios populares para molestias relacionadas con la tos y el resfriado.

Elaboración de alimentos, como sopas, salsas y quesadillas.

Obtención de pigmentos naturales.

Aprovechamiento de sus restos vegetales para composta y jardinería.

¿Cómo se utiliza el cempasúchil para aliviar los cólicos?

Uno de los usos más conocidos de la flor dentro de la herbolaria mexicana es su aplicación tradicional para aliviar molestias abdominales y cólicos menstruales.

La UNAM documenta que algunas comunidades recurren a infusiones de cempasúchil para atender estos malestares. También se describen baños de asiento preparados con esta planta y otras hierbas, como el pericón.

Pero… ¡Ojo!… estas prácticas forman parte de la medicina tradicional y no deben presentarse como tratamientos comprobados para el dolor menstrual. Si los cólicos son intensos, recurrentes o interfieren con las actividades cotidianas, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

Foto: CUARTOSCURO Foto: CUARTOSCURO (Pobladores de San Francisco Putla en Tenango del Valle realizan el corte de flor de Cempasúchil, elemento importante en la celebración de Día de Muertos./Crisanta Espinosa)

¿El té de cempasúchil ayuda con el dolor de garganta?

En distintas regiones de México, la flor también se ha utilizado tradicionalmente para atender molestias respiratorias, tos y síntomas asociados con el resfriado.

La SADER reconoce que el cempasúchil tiene antecedentes de uso medicinal para padecimientos respiratorios, mientras que la UNAM menciona su utilización tradicional para calmar la tos y molestias relacionadas con el catarro.

Aunque algunos estudios de laboratorio han identificado compuestos con actividad antiinflamatoria y antimicrobiana, esto no significa que una infusión de cempasúchil cure infecciones de garganta, gripe o bronquitis.

El dolor de garganta persistente, la fiebre elevada o la dificultad para respirar requieren atención médica.

¿Cómo reutilizar las flores de cempasúchil después del Día de Muertos?

Si todavía tienes flores de tu ofrenda, existen alternativas para aprovecharlas sin necesariamente recurrir a preparaciones medicinales.

1. Preparar composta orgánica

Los pétalos y tallos pueden incorporarse a la composta doméstica, siempre que estén libres de plásticos, envolturas y materiales contaminantes.

2. Aprovecharlas en el jardín

Algunas especies del género Tagetes tienen aplicaciones agrícolas relacionadas con el manejo de determinadas plagas y nematodos. Su aprovechamiento depende de la especie y de las condiciones del cultivo.

3. Utilizarlas en preparaciones gastronómicas

Los pétalos de cempasúchil pueden emplearse en recetas como quesadillas, sopas, salsas y guisados, siempre que se trate de flores identificadas como comestibles y cultivadas sin pesticidas u otras sustancias que puedan representar un riesgo.

Finalmente, hay algo importante que debes de saber: no todas las flores utilizadas para decorar altares son aptas para consumo humano. Las que se venden con fines ornamentales pueden haber recibido tratamientos químicos o pesticidas.

Por ello, antes de preparar una infusión o incorporarlas a una receta, es indispensable verificar que sean flores comestibles, de origen confiable y cultivadas para ese propósito.