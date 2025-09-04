Cowboys vs Eagles: Pronóstico, análisis y claves del partido

Cowboys vs Eagles | Semana 1, NFL Saquon Barkley y CeeDee Lamb son dos de los jugadores estelares de sus respectivos equipos.

La patada inicial de la temporada llega con el duelo divisional entre Cowboys y Eagles. Uno de los enfrentamientos más intensos de toda la liga será el que arranque la campaña desde el Lincoln Financial Field, hogar de los actuales campeones. Ambos equipos llegan con realidades distintas de cara a este primer enfrentamiento que promete un choque con grandes emociones.

Después de más de 200 días de espera, la NFL está de regreso para arrancar una nueva temporada. Eagles reaparece después de derrotar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. Nick Siriani y su equipo buscan comenzar con el pie derecho en busca de un posible bicampeonato y acercar a esta franquicia a la cima de los más ganadores. En frente los Cowboys tienen la oportunidad de dar un golpe de autoridad y darle la ilusión a su afición de que este año puede ser el bueno.

Pronóstico del Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | NFL, Semana 1

Después de ganar el segundo Super Bowl de su historia, Phialdelphia mantiene a su base de estrellas con Jalen Hurts, Saquon Barkley, AJ Brown, Jalen Carter y Devonta Smith entre otros, lo que los perfila como uno de los favoritos en toda la NFL para repetir como los flamantes campeones.

Eagles presume una de las ofensivas más completas de toda la liga con el líder corredor del año pasado y el MVP del Super Bowl. Sin embargo, vienen de perder a su coordinador ofensivo, Kellen Moore, quien ahora será head coach de los Saints. También, dejaron ir a algunos jugadores clave en defensa como James Bradberry, Darius Slay y Brandon Graham, por lo que tendrán que hacer algunos ajustes en este lado del campo.

En frente, los Cowboys vienen de una temporada con récord perdedor y quedando fuera de los Playoffs, lo que terminó provocando la salida del head coach Mike McCarthy, quien fue sustituido por Brian Schottenheimer y un nuevo staff de entrenadores.

Como si esta incógnita no fuera suficiente, la directiva encabezada por Jerry Jones optó por canjear a Micah Parsons a los Green Bay Packers. El equipo ahora no contará con uno de los mejores elementos defensivos de toda la liga, lo que ha generado preocupación en la afición. La buena noticia es que podrán contar con su liniero Tyler Guyton y el esquinero Trevon Diggs, quienes no tuvieron ninguna limitación en los entrenamientos de esta semana.

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades de resultado quedan de la siguiente forma:

Triunfo Dallas Cowboys : 21.5%

: 21.5% Triunfo Philadelphia Eagles: 78.5%

Análisis del Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | NFL, Semana 1

Los enfrentamientos entre estos dos equipos suelen ser sinónimo de pasión y emoción. Philadelphia se llevó los dos duelos divisionales del año pasado frente a Dallas y llega como el vigente campeón divisional y de toda la NFL. Además, tendrán la ventaja de la localía y del público que podrá celebrar en la ceremonia del “banner” de campeón que estarán colgando previo al encuentro.

Por su parte, Dallas busca dejar atrás la desastrosa campaña del año pasado. Dak Prescott regresa para su décimo año al frente del equipo luego de haberse perdido múltiples partidos por una lesión de isquiotibiales. La salud del mariscal de campo será clave para este equipo en toda la temporada.

La moneda está en el aire para este equipo de la estrella solitaria, pues Brian Schottenheimer estará haciendo su debut como head coach en la NFL, un puesto que nunca había ocupado. Además, será él quien mande las jugadas a la ofensiva, por lo que hoy descubriremos qué es lo que ha estado trabajando para este equipo

Claves para Philadelphia

Mantener el equilibrio de su ofensiva lanzando y corriendo el balón

Tomar ventaja en el marcador rápidamente

Presionar al quarterback de manera constante

Evitar jugadas grandes en el juego aéreo de Dallas

Claves para Dallas

Mejorar el juego terrestre de forma sustancial con Javonte Williams y Jaydon Blue

Aprovechar a CeeDee Lamb y George Pickens en situaciones de cobertura personal

Sobrevivir al juego terrestre de Jalen Hurts y Saquon Barkley

Generar intercambios de balón en defensiva

El partido comenzará a las 18:20 horas de este jueves 4 de septiembre desde la cancha del Lincoln Financial Field.