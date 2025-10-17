Aaron Ramsey está desesperado por encontrar a su perra; duplica recompensa

Aaron Ramsey ofrece miles de dólares por encontrar a su perra

El mediocampista de Pumas, el galés Aaron Ramsey ha utilizado sus redes sociales para hacer un llamado de emergencia a sus seguidores y a la afición de Pumas: pedir ayuda para localizar a su perrita Halo.

De acuerdo a la información compartida por Aaron y su esposa Colleen Ramsey, la canina se extravió en Guanajuato, en el municipio de San Miguel de Allende, a donde acudieron a tomar un descanso antes del cierre del torneo.

Informaron que Halo portaba un collar con localizador GPS, sin embargo la señal se dañó poco después de que se extraviara. La última ubicación que se tuvo de la perra fue en la inmediaciones del albergue para perros “Hipsterrier”.

El llamado de ayuda en redes sociales ha inundado las cuentas de la pareja de mensajes solicitando ayuda de voluntarios para dar con el paradero de Halo.

Señalaron que han recibido pistas falsas sobre su ubicación, sin embargo apelan a la empatía de los mexicanos para que obtengan información fidedigna que los conduzca a Halo “viva o muerta”.

“Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros“, escribió el futbolista en su cuenta de X.

Inicialmente, Ramsey ofrecía una recompensa de 10 mil dólares a quien regresara a Halo, pero con el paso de los días y el aumento de la incertidumbre, creció también esta suma.

Ahora Aaron y su esposa ofrecen 20 mil dólares (poco más de 300 mil pesos) por encontrar a este miembro perdido de su familia.