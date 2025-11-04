¿Qué necesita Pumas para clasificar al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas en el puesto 10 de la liga MX ¿Qué necesita el Club Universidad Nacional para clasificar a los Play-In de la liguilla? (Daniel Augusto)

El Club Universidad Nacional, con 18 puntos en la bolsa, se posiciona en el lugar número diez en la tabla de la Liga MX. Ergo, el partido entrante podría significar un elixir de vida o muerte para los felinos.

Todo dependerá, sn embargo, de los resultados del partido que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre, el cual resulta decisivo para asegurar su puesto en los Play-In para entrar a la liguilla.

Se acerca la fecha 17 de la apertura 2025 de la Liga MX, muchos son los equipos que luchan por entrar a la clasificación de la liguilla, y el club universitario intentará obtener dicha oportunidad frente al Cruz Azul.

¿Qué necesita Pumas para asegurar su puesto en los Play-In para la liguilla?

La situación no será sencilla, por una parte, habrá que ganarle al líder de la tabla como visitante, y Pumas llega como décimo, siendo su último partido con posibilidad clasificatoria.

En caso de empatar o perder frente a la máquina cementera, el equipo universitario, deberán esperar que los equipos que tienen posibilidades de superarlos en la tabla obtengan resultados adversos en sus partidos respectivos a la jornada 17 de la apertura 2025 de la Liga MX, tal es el caso de Santos Laguna, Atlas y Querétaro, quienes hasta el momento cuentan con 17 puntos respectivamente.

Panorama de pumas tras la salida de Aaron Ramsey

Efraín Juárez, director Técnico del Club Universidad Nacional, no quiso profundizar en la salida del Gales Aaron Ramsey del club, cuando fue cuestionado al respecto en una conferencia de prensa, sin embargo, es un hecho que el exjugador del Arsenal, no seguirá con el Club Universitario, esto después de un fuerte golpe anímico debido a la desaparición de su perrita Halo, pues el futbolista recientemente se rindió ante su búsqueda, hecho que junto a una lesión que lo acompaño casi desde su entrada a los Pumas, pudieron ser el desencadenante para que el ex jugador de Arsenal terminara el contrato con Pumas, por lo que el equipo enfrentará a Cuz Azul sin el Gales.