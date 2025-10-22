Aaron Ramsey se rinde en la búsqueda de su perrita Halo: “No creo que la encontremos nunca”

Halo Halo es la mascota del futbolista Aaron Ramsey, actualmente extraviada y vista por última vez en Guanajuato. (Especial)

Aaron Ramsey, reconocido mediocampista y actual jugador de los Pumas, quien recientemente perdió a su perrita “Halo” en San Miguel de Allende, publicó en sus historias de Instagram la triste resignación: “no creo que la encontremos nunca”.

Múltiples publicaciones en redes sociales, tanto de parte del futbolista como de los ciudadanos mexicanos (quienes también apoyaron con pancartas), inundaron el internet para extender la búsqueda de la querida mascota.

“Es parte de nuestra familia y queremos tenerla en casa lo antes posible”, expresó Aaron en una de sus publicaciones, anunciando el monto dispuesto a pagar como recompensa; este inició en 10 mil dólares y, con el paso de los días, subió a 20 mil dólares (más de 300 mil pesos mexicanos).

¿Dónde fue vista por última vez?

Halo, canina de raza beagle y de 10 años de edad, portaba un collar con GPS cuya última ubicación registrada fue el albergue para perros “Hipsterrier”, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La familia había acudido a esta zona para tomar unas breves vacaciones antes del cierre de torneo.

La búsqueda termina, pero el amor prevalece

“You’ll always be with me girl (Siempre estarás conmigo, chica)”, es el texto que acompaña la foto del deportista, quien dedica un beso a la todavía extraviada Halo.

Despedida a Halo La familia pierde la esperanza de recuperarla. (Especial)

En la cuenta de Instagram de su esposa, Colleen Ramsey, detallan que no creen encontrar nunca a la perrita, “tenemos preguntas serias, puede que nunca tengamos respuestas”.

El mensaje está acompañado por agradecimientos al apoyo y las oraciones que recibieron de los ciudadanos.