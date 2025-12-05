¿Cuándo se juega el repechaje que definirá el último rival de México en el Mundial 2026?

Repechaje UEFA República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia del Norte jugarán por ser el tercer rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo FIFA 2026

El sorteo para la Copa del Mundo de la FIFA definió ya a dos de los tres rivales que tendrá nuestro equipo en la Copa del Mundo. Sin embargo, todavía queda esperar a que se realicen los repechajes en la próxima Fecha FIFA para encontrar la tercera y última selección que estará en el mismo sector que ‘El Tricolor’. Estas son las fechas programadas:

¿Cuándo conocerá México a su último rival del Mundial FIFA 2026 en fase de grupos?

La actividad de selecciones nacionales volverá hasta el próximo mes de marzo de 2026, por lo que la Selección Mexicana y la afición tendrán que esperar algunos meses para conocer el resultado final. Los primeros partidos de este repechaje se disputarán el jueves 26 de marzo. República Checa estará enfrentando a Irlanda, mientras que Dinamarca se medirá en casa a Macedonia del Norte.

Dinamarca vs Macedonia del Norte | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

República Checa vs Irlanda | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Ganador 1 vs Ganador 2 | martes 31 de marzo (horario por confirmar

The play-offs are set ✅



Which fixture are you most looking forward to?#WCQ pic.twitter.com/0FBvkHioDR — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2025

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en el partido definitivo por el boleto a la Copa del Mundo el martes 31 de marzo en horario. El vencedor de este repechaje jugará ante la Selección Mexicana en la tercera jornada de la fase de grupos el 24 de junio en la cancha del Estadio Azteca.