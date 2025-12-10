Fanki se rinde y reprogramará venta de boletos del México vs Portugal, será por fases para evitar saturación

Fanki reprogramará preventa México vs Portugal Tras colapso en la plataforma, Fanki anuncia que reprogramará la venta de boletos.

La preventa para el enfrentamiento México vs Portugal era un momento esperado por miles de aficionados y aficionadas. Por una parte, se trata de un partido de preparación para el Mundial 2026; por otro lado, contará con la presencia del legendario futbolista Cristiano Ronaldo.

Estas características hicieron que la emoción por el evento se encendiera considerablemente y, mucho antes de la hora oficial para la preventa de boletos, el público fanbolero ya esperaba ansiosamente su oportunidad para comprar sus entradas.

No obstante, también antes de dicha preventa, la plataforma Fanki —boletera oficial seleccionada para el México vs Portugal— falló estrepitosamente y, tras desesperación, enfado, memes y sitios falsos que buscaron estafar a la afición mexicana, no volvió a levantarse este miércoles 10 de diciembre.

¿Fanki reprogramará la preventa de boletos para el México vs Portugal 2026?

A diferencia de otras ocasiones, para este esperado encuentro se cambió la boletera que habitualmente era la encargada de las entradas de la selección azteca, Ticketmaster, relegando la responsabilidad a Fanki, plataforma colombiana.

Sin embargo, tras la masiva falla que se presentó desde esta mañana a sólo media hora de iniciar la preventa (pues la fecha y hora oficial de la misma sería este 10 de diciembre a las 9:00 AM), Fanki finalmente ha realizado un anuncio oficial en el que informa la reprogramación para la preventa de boletos México-Portugal.

A través de sus redes sociales, Fanki declaró que la venta no se abrirá este día y será reprogramada para asegurar el correcto funcionamiento en su plataforma.

¿Por qué Fanki colapsó en la preventa México vs Portugal 2026?

De acuerdo con el anuncio que la plataforma de boletería digital compartió a través de su red social X, decidieron cerrar la ventana de venta antes de la hora oficial debido a que detectaron actividad inusual en el tráfico entrante.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy.



Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante”, escribió en el comunicado, añadiendo que tomaron la decisión de resguardar la plataforma y cerrar la ventana de venta de acuerdo a los “protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario”.

En el mismo anuncio, el equipo de Fanki asegura que en la reprogramación de la preventa priorizarán el correcto funcionamiento, la protección de la integridad de las transacciones y la garantía de que los aficionados tengan la oportunidad de acceder de manera segura.

Finalmente, tras agradecer la paciencia del público, anunció que mantendrán el contacto a través de sus cuentas oficiales en redes sociales para informar los horarios de reapertura.

“El camino al estadio sigue aquí”, declararon en el enunciado, dando a entender que continuarán siendo la boletera a cargo de la venta de boletos para el partido México vs Portugal.

¿Cuáles serán las fechas de la reprogramación para la preventa de boletos México vs Portugal 2026?

A través de otro comunicado oficial en sus cuentas de redes sociales, la boletera digital anunció las fechas y horarios reprogramados para la preventa de boletos del enfrentamiento México vs Portugal.

Las nuevas fechas son:

11 de diciembre.

12 de diciembre.

Los doas días tendrán el horario de apertura a partir de las 9:00 horas de la mañana.

Profeco ‘regaña’ a Fanki: Exhorta a la boletera a brindar información precisa

La preventa para el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y el equipo de Portugal tuvo como fecha inicial de apertura este miércoles 10 de diciembre a las 9:00 AM; sin embargo, la boletera oficial anunció que retrasarían media hora la venta de boletos y, antes de que ésta iniciara, la plataforma colapsó por completo.

Desde la caída de la página oficial de Fanki hasta el anuncio realizado en sus redes sociales, la plataforma únicamente informó acerca de los sitios fraudulentos, pero no realizó ninguna aclaración acerca del colapso en su plataforma; el silencio ante el caos duró al menos cinco horas.

🚨Aviso importante🚨



Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces.



Además, se exhorta a… pic.twitter.com/eg1Lo8HBDm — Profeco (@Profeco) December 10, 2025

Ante esta falta de comunicación con el público que deseaba comprar sus entradas para el México-Portugal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un comunicado en su cuenta oficial exhortando a Fanki a brindar información precisa al público.

“Su derecho es obtener datos precisos, oportunos y veraces”, declaró la Profeco a través de su comunicado, refiriéndose a los aficionados y aficionadas que intentaban adquirir sus entradas.

Por último, la instancia también exhortó a la boletera digital colombiana a establecer una línea de comunicación para la protección de los derechos de las personas consumidoras.