¡Sí juega Kylian Mbappé! Estas son las alineaciones confirmadas del Francia vs España

Francia vs España Así quedan alineaciones tras recuperación de Mbappé (EFE)

El juego entre Francia y España para disputar el puesto en la final del Mundial 2026 está a punto de comenzar. Ambos equipos han confirmado sus alineaciones y parece que la estrella gala Kylian Mbappé jugará a pesar de una lesión sufrida durante el último partido.

¿Jugará Kylian Mbappé contra Espáña?

Después de que fuera sustituido con una lesión durante el partido de Francia contra Marruecos, el delantero francés Kylian Mbappé aseguró que se encontraba bien e intentaría recuperarse debido a la importancia del siguiente partido. Actualmente, se encuentra empatado con Lionel Messi como uno de los goleadores más prolíficos del torneo con 8 anotados en 6 partidos, por lo que su presencia en la cancha resulta clave para que Les Bleus aseguren su pase a la final, sobre todo con un pronóstico que los favorece.

Ya se discutía la posibilidad de cambiar a Mbappé con su compañero Jean-Philippe Mateta, quien lo sustituyó durante el último partido. Sin embargo, parece que el goleador estará presente este martes en uno de los enfrentamientos que decidirá la final de la Copa del Mundo. El otro lo disputarán mañana Inglaterra y Argentina.

¿Cuáles serán las alineaciones para el partido de semifinal Francia vs España?

Ambos equipos comunicaron en sus redes quiénes serán los 11 jugadores que salgan a la cancha al primer silbatazo. Además de confirmarse la participación de Mbappé en la escuadra francesa, se anunció el reemplazo de Pedri en el mediocampo de la alineación española.

Francia:

Mike Maignan Joules Koundé Dayot Upamecano William Saliba Lucas Digne Aurélien Tchouaméni Adrian Rabiot Michael Olise Osumane Dembélé Bradley Barcola Kylian Mbappé

España: