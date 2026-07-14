¿Quién será el primer finalista del Mundial 2026? Este es el pronóstico del Francia vs España

Francia vs España | Semifinal, Mundial 2026 Los últimos tres partidos oficiales de estas dos selecciones han sido en instancias de eliminación directa y ahora se disputan el boleto a la gran final.

El primer gran finalista de la Copa del Mundo se define el día de hoy entre Francia y España en la cancha del Dallas Stadium. ‘Les Bleus’ van en busca de su tercera final de forma consecutiva para consolidarse como los actuales reyes del futbol a nivel internacional y conseguir de nueva cuenta el campeonato que se les escapó en Qatar 2022. En frente tendrán a España, los vigentes campeones de la Eurocopa y el último equipo que se unió a la mesa de los países ganadores del Mundial en el 2010 va en busca de su segunda estrella para comenzar a escalar en la tabla de los máximos campeones.

Los cuartos de final nos dejaron emociones, goles, polémicas y despedidas, pero ahora ya sólo quedan cuatro en la carrera por el Mundial 2026. Por un lado, tenemos un duelo completamente europeo entre Francia y España, dos selecciones que han protagonizado grandes enfrentamientos a lo largo de su historia, particularmente en torneos locales. Del otro lado de la llave, aparecen Inglaterra y Argentina, quienes se vuelven a encontrar en una Copa del Mundo poco más de 40 años después de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’. Una rivalidad que va más allá del terreno de juego y dónde sólo uno podrá ir al partido por el campeonato en Nueva York.

Pronóstico del Francia vs España | Mundial 2026, Semifinal

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado aparecen de la siguiente manera.

Triunfo de Francia: 40%

40% Empate: 31%

31% Triunfo de España: 29%

¿Quién avanzará a la final del Mundial 2026?

Francia: 59.5%

59.5% España: 40.5%

Análisis del Francia vs España | Mundial 2026, Semifinal

Se define uno de los dos boletos a Nueva York para disputar el campeonato en lo que promete ser un partido digno de recordar. Apenas el año pasado, estas dos selecciones nos regalaron uno de los partidos de selecciones más emocionantes de los años recientes. El equipo ibérico se impuso con marcador de 5-4 en la semifinal de la UEFA Nations League en lo que es su partido oficial más reciente. Ahora, están de nueva cuenta en la antesala de una gran final y no hay margen de error.

La Selección de Francia marcha con un paso perfecto de seis victorias de forma consecutiva y siendo el equipo que más goles ha marcado en esta Copa del Mundo. No obstante, las alarmas están encendidas debido a las molestias físicas de Kylian Mbappé, quien podría perderse este encuentro. La buena noticia es que esto no cambiaría el esquema de juego de Didier Deschamps, ya que Jean-Philippe Mateta podría jugar la misma posición.

Los ‘Galos’ juegan con un 4-2-3-1 abierto que explota principalmente la velocidad y capacidad de regate de sus delanteros. Francia cuenta con una ofensiva que tiene al Balón de Oro actual así como a otros jóvenes consolidados en el futbol europeo. Esta baraja de posibilidades les permite tanto arrinconar a sus rivales como despliegues largos al contragolpe.

En contra parte, España se mantiene fiel a lo que más éxito les ha dado históricamente con una carga amplia de mediocampistas y referencias ofensivas rotantes para cansar y confundir a las defensas rivales. Mikel Oyarzabal se ha consolidado este torneo como el atacante estrella de los ibéricos. Sin embargo, la afición sigue esperando ver los destellos y la calidad de Lamine Yamal, quien apenas ha marcado un gol en todo este torneo.

Este control constante del esférico hizo que España impusiera un nuevo récord de minutos sin recibir goles en Copas del mundo. ‘La Furia Roja’ defiende constantemente con la pelota y con las marcas centrales apoyadas por sus mediocampistas de contención, mientras que los laterales ayudan en labores ofensivas durante ciertos momentos del partido.

Francia ya ha batallado con defensas cerradas, como en el caso de Paraguay. El cuadro ‘Galo’ deberá tener paciencia y eficiencia al momento de atacar, si no quiere caer en la desesperación y en un juego que le convenga a sus rivales. Por su parte, España tendrá que ser especialmente cuidadoso en las bandas para dejar pocos espacios donde los extremos franceses puedan utilizar su habilidad y ponerse al frente en el marcador.

Posibles alineaciones del Francia vs España | Mundial 2026, Semifinal

Francia: Mike Maignan, Lucas DDigne, William Saliba, Dayot Upamecano, Joules Koundé, Adrian Rabiot, Aurélien Tchouameni, Désiré Doué, Michael Olise, Osumane Dembélé, Kylian Mbappé

España: Unai Simpon, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.