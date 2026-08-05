¿Cuánto le debe la FIFA a las ciudades sede del Mundial 2026? Esto están reclamando por albergar los partidos

FIFA Sedes9 del Mundial reclaman pagos incumplidos. (EFE)

Representantes de la sedes del Mundial en Estados Unidos reclaman falta de un pago millonario prometido por la FIFA. Este sería utilizado para fomentar el deporte y construir infraestructura comunitaria en las ciudades.

¿Por qué debe dinero la FIFA a ciudades sedes?

De acuerdo a lo reportado por The Athletic, cuatro ejecutivos anónimos dijeron que la FIFA había prometido a las sedes del Mundial una cantidad de un millón de dólares para invertir en el deporte. El gesto sería similar al que se llevó a cabo durante el Mundial de Clubes 2025. Se buscaba que la organización que llevaron a cabo las sedes —mismas que tuvieron que asumir parte de los gastos que conllevó albergar el evento— se viera retribuida con una “contribución de legado” de un millón de dólares. El dinero sería destinado a la construcción de canchas de futbol y el fomento del deporte. Aunque el trato nunca fue comunicado oficialmente por la FIFA, los ejecutivos aseguran que se les dio la palabra.

Sin embargo, este dinero no se ha percibido y hay una falta de comunicación por parte de la FIFA al respecto, según comentaron los entrevistados.

Las ciudades estadounidenses que albergaron el Mundial fueron Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Miami, Boston, Nueva York y Nueva Jersey. Los comités organizadores de estas ciudades están en vísperas de cerrar operaciones, por lo que resulta importante para todos ellos tener certeza sobre el posible ingreso prometido por el organismo deportivo para incluirlo en sus balances.

No es la única polémica en la que se encuentra envuelto Gianni Infantino, ya que su credibilidad recibió un duro golpe tras su propuesta para crear una filial que permitiría vender acciones de la FIFA a inversionistas privados como Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. Infantino desistió de la idea el viernes pasado después de que un gran número de federaciones, incluyendo la totalidad de la UEFA, se opusieran a este movimiento. Además, el expresidente de la FIFA, el príncipe Ali Bin Al Hussein de Jordania, acusó a la FIFA de chantaje, ya que prometió dinero que debía a su federación desde la Copa Árabe de 2025 a cambio de su voto.