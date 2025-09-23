Violan porpiedad del prometido de Taylor Swift para entregarle una notificación de los abogados de Justin Baldoni

Taylor Swift y Travis Kelce

Se reportó que el pasado 15 de septiembre, un hombre fue detenido tras saltar la valla de seguridad de la propiedad de Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, con el objetivo de hacerle llegar a la cantante una notificación para que se presente en el juicio Lively-Baldoni.

El hombre identificado como Justin Lee Fisher, de 48 años, fue arrestado las primeras horas del 15 de septiembre, según información de People, luego de saltar una valla en la propiedad privada del ala cerrada de los Kansas City Chiefs en Leawood, Kansas.

Días antes se informó que la defensa del actor Justin Baldoni intentaba hacer que Taylor se presentara como testigo en el juicio que lleva contra la actriz Blake Lively, a raíz de una serie de disputas originadas en el rodaje del filme It Ends With Us.

Aunque falta información por confirmar del reporte policial del incidente, se informa que la pareja se encontraba en la residencia en ese momento, y que el intruso fue acusado de “saltar la valla de una residencia privada en un barrio privado”.

Los abogados de Swift han informado que podría acudir a testificar en el caso si era requerida por un tribunal, pero solo hasta el 20 de octubre cuando su agenda profesional se lo permitiera, sin embargo, enfatizaron que la cantante considera que no tiene lugar en el caso.