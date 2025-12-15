¿Quién era Rob Reiner? El director de Hollywood que fue asesinado junto a su esposa en Los Ángeles

Rob Reiner El director de ‘Cuando Harry conoció a Sally’, Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados sin vida en su residencia; Nick Reiner, hijo del matrimonio, es señalado como principal sospechoso.

Rob Reiner, renombrado actor y director de Hollywood, fue encontrado sin vida, al igual que su esposa Michele Singer Reiner, en su residencia ubicada en Brentwood, Los Ángeles, el domingo 14 de diciembre de 2025.

La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se hizo cargo de la investigación y, al determinar que la causa de muerte tanto del director como de su esposa fue por apuñalamiento de cuchillo, ampliaron la exploración hacia la posibilidad de un homicidio.

Hasta el momento, el principal sospechoso del ataque es Nick Reiner, hijo de en medio del matrimonio entre Rob y Michele; esto de acuerdo con información proporcionada a la revista People por fuentes cercanas a la familia.

Existen múltiples detalles que faltan por esclarecer en el atentado contra el director y su esposa, sin embargo, Hollywood enfrenta la pérdida de uno de los directores más destacables de la industria por su empatía y ternura al retratar historias en la pantalla grande.

¿Quién era el director y actor Rob Reiner?

Rob Reiner nació en el Bronx, Nueva York, en el año 1947. Desde su infancia, se involucró en el entorno del espectáculo al ser hijo del comediante Carl Reiner y la actriz, así como cantante, Estelle Lebost.

En su juventud, Reiner se matriculó en clases de arte dramático en la secundaria, consiguiendo papeles en pequeños teatros. Más adelante, incluso creó su propio grupo de improvisación.

La trayectoria de Rob en Hollywood abarca más de cinco décadas, pero su primer papel importante vino al interpretar el papel de Michael ‘Meathead’ Stivic en la comedia televisiva All in the family. Su participación en esta sit-com lo llevó a ganar dos premios Emmy y sirvió como base para despegar su carrera como director de cine en la industria.

El último trabajo que Rob Reiner desempeñó como actor fue en la serie The Bear (El Oso) de Hulu, donde participó tres episodios de la cuarta temporada interpretando el papel de Albert Schnur.

Los clásicos de Rob Reiner: ¿Qué películas dirigió y cuáles se volvieron filmes de culto?

El primer trabajo como director que Rob Reiner realizó, fue la película This is Spinal Tap, la cual se desarrollaba como un falso documental sobre una banda británica pasada de moda; actualmente, es considerado un filme de culto.

No obstante, su verdadera marca en el cine llegó con La Princesa Prometida (Princess Bride) en el año 1987, otro trabajo que trascendió como película de culto debido a la capacidad con la que combinó sátira y sinceridad.

Tan sólo dos años después del éxito de la historia de Íñigo Montoya, Rob Reiner volvió a sacudir el romance en el cine al dirigir la película que redifinió el género de las comedias románticas: Cuando Harry conoció a Sally, protagonizada por Meg Ryans y Billy Crystal.

En el rodaje de esta película, Reiner conoció a Michele Singer, quien era fotógrafa, y se casaron ese mismo 1989; tuvieron tres hijos.

Sin embargo, la comedia romántica no era el único talento de Reiner como director de cine, ya que también estuvo a cargo de la dirección de dos adaptaciones cinematográficas basadas en trabajos del escritor Stephen King.

La primera de ellas, fue Cuenta Conmigo (Stand by me) en el año 1986, destacando por el dúo entre el fallecido River Phoenix y Wil Wheaton como los niños protagonistas.

La segunda se trató de Misery, protagonizada por la galardonada actriz Kathy Bates. Por su dirección de esta película en 1990, Reiner fue nominado a los Premios de la Academia como Mejor Director.

En 1992, dirigió Cuestión de Honor (A few good men), película trascendental para la carrera de Tom Cruise y, con una imponente actuación de Jack Nicholson, contiene una de las escenas más recordadas y referenciadas en la historia del cine.

Finalemnte, entre sus películas contemporáneas, se encuentra la tierna historia Flipped, pelìcula que narra las vueltas de sus protagonistas ante el nacimiento del primer amor.

Rob Reiner: activista político y demócrata

El fallecido director destacó continuamente al ser bastante crítico con la administración del presidente Donald Trump, posicionándose como uno de los activistas demócratas más activos en la industria cinematográfica.

Su trabajo por temas considerados ‘progresistas’ y en pro de los derechos humanos, lo llevó a ser cofundador de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos, organización que lideró e impulsó una campaña para la revocación de la norma que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en California.

También, fue uno de los líderes de la campaña para la aprobación de la Proposición 10, iniciativa para infancias y familias de California que consistía en la creación de programas de desarrollo para la primera infancia con un impuesto sobre los productos del tabaco.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

“Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron“, escribió el expresidente Barack Obama ante la noticia del fallecimiento de Rob y Michele Reiner.