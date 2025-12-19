Nick Reiner alegará problemas mentales y se declarará no culpable por la muerte de sus padres

Nick Reiner El acusado se encuentra en arresto domiciliario tras ser señalado por apuñalar a su padre Bob Reiner y su madre Michele Reiner.

Horas después del doble homicidio de Rob y Michele Reiner, su hijo Nick Reiner fue arrestado e interrogado por la policía de Los Ángeles como el principal sospechoso de haberles quitado la vida. Ahora, se espera que Nick Reiner se declare no culpable de los cargos que enfrenta y que podrían valerle la pena de muerte en caso de ser encontrado culpable.

Nick Reiner se declarará no culpable

De acuerdo con el medio especializado TMZ, el sospechoso no se declarará culpable de haber asesinado a sus padres el pasado domingo 14 de diciembre en su mansión. De acuerdo con la información, su defensa alegará problemas mentales tras ser diagnosticado con esquizofrenia, razón por la que podría recibir una pena menos severa.

“Nick Reiner estaba bajo el cuidado de un psiquiatra que le estaba recetando medicamentos. Su comportamiento en el mes previo al doble homicidio según fuentes con conocimiento directo, eran erráticos y peligrosos. Él fue a un lugar de rehabilitación en Los Ángeles previo a los homicidios que se especializa en tratar enfermedades mentales. Es muy caro, le costó 70 mil dólares al mes.

Otros padres ricos y poderosos envían a sus hijos a este lugar para tratar enfermedades mentales y Nick estaba ahí. En las últimas 3 o 4 semanas antes de los asesinatos cambiaron los medicamentos de Nick porque estaba aumentando su comportamiento errático y peligroso, pero cuando lo cambiaron no lo hicieron bien. Según la fuente, lo estaban volviendo loco y los doctores trataron de ajustar los medicamentos y no funcionó.

Además de eso, Nick estaba abusando de las sustancias y eso estaba incrementando su esquizofrenia. Todo esto da el panorama completo de una persona que estaba fuera de sí misma en el momento de los homicidios."

Cuerpos de Rob y Michelle Reiner ya fueron entregados a sus familiares

También, se informó que, después de los estudios forenses, los cuerpos de Rob y Michele Reiner ya fueron entregados a sus familiares. La causa de la muerte oficial habría sido “muerte por heridas con fuerza cortante”.

En este momento, Nick Reiner se encuentra bajo arresto domiciliario y se espera que comparezca ante la justicia en el mes de enero.