Bridgerton Temporada 4: Netflix regala el primer tráiler oficial esta Navidad

Cuarta temporada de Bridgerton El segundo de los hermanos Bridgerton tendrá su historia de amor finalmente en la cuarta temporada de esta serie.

¡Los supiste por Lady Whistledown! La cuarta temporada de los Bridgerton está cada vez más cerca y ya tenemos el primer adelanto. El primer mes del 2026 iniciará con altas expectativas con esta nueva entrega de bailes, chismes e intrigas románticas británicas que nos dio el primer adelanto de esta popular serie.

Primer Trailer de la cuarta temporada de Bridgerton

Esta Navidad, Netflix nos trajo varios regalos. Nuevos capítulos de Stranger Things 5, Partidos de NFL y ahora un nuevo avance de otra de sus series más populares a nivel internacional: Bridgerton.

Luego de que la temporada pasada concluyera con la revelación de la identidad de Lady Whistledown ante todo el reino y con la consumación del matrimonio entre Colin y Penélope, los próximos capítulos se centrarán en Benedict Bridgerton.

Su historia quedó en que, después de haber experimentado una vida de soltero atrevida y llena de libertinaje, ahora deberá enfrentar la encomienda de encontrar una esposa en la próxima temporada de bailes. ¿Será el diamante de la Reina? ¿O quizá el destino le tiene preparado un encuentro improbable y que complicará toda su vida?

¿Cuándo estrena la cuarta temporada de Bridgerton?

Después de casi dos años de espera, la cuarta temporada estará llegando en dos partes. Los primeros cuatro episodios se estrenarán de forma simultánea el jueves 29 de enero de este 2026, mientras que la segunda parte con otros cuatro episodios será para el jueves 26 de febrero.