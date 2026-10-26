Robert Pattinson habla sobre la incorporación de Steven Soderbergh en The Batman II: ¿cuál es el estado actual de la película?

Robert Pattinson habla sobre The Batman II Steven Soderbergh ofreció su apoyo al rodaje de The Batman II tras la pausa que Matt Reeves se vio orillado a tomar por asuntos personales.

A inicios del mes, DC Studios anunció que la producción de The Batman II se detendría debido a la salida temporal de Matt Reeves, quien se vio orillado a abandonar el rodaje por un asunto familiar de urgencia; menos de una semana después, el estudio hizo público que el cineasta Steven Soderbergh se sumaría al proyecto para que, con su apoyo, éste pudiese llegar a la etapa de edición.

El trabajo de Soderbergh consistirá en rodar escenas que puedan integrarse “a la perfección” con las imágenes ya realizadas, coordinándose con Reeves durante el proceso restante de la filmación.

Por su parte, Robert Pattinson —quien actualmente lleva el manto del murciélago de Gotham en la pantalla grande— respaldó la incorporación del aclamado director, expresando que se sentía “muy contento de que haya venido a ayudar”.

Pattinson habla sobre los avances de The Batman II bajo el apoyo de Steven Soderbergh

A casi dos semanas del anuncio que realizó DC Studios sobre la adición de Steven Soderbergh como apoyo a Matt Reeves en el rodaje de The Batman II, la ansiada secuela del más reciente universo del súperheroe en cines, Robert Pattinson comentó su posición ante la llegada del cineasta a la producción.

“Es increíblemente generoso de su parte y lo está haciendo de la mejor manera. Es un gesto totalmente desinteresado”, dijo al medio GamesRadar+ este fin de semana, tras acercarse al actor para hablar de Primetime, su más reciente estreno en la pantalla grande.

De acuerdo con Pattinson, Reeves ha dedicado demasiado trabajo al guión de la esperada continuación del hombre murciélago y “ya casi lo terminamos”, por lo que la incorporación de Soderbergh al proyecto ha sido un apoyo clave para que la filmación continúe viento en popa.

“Es genial que alguien venga y diga: ‘Sólo quiero ayudar a Matt; quiero trabajar con él y llevar la película a la fase de edición’. Y que alguien tan talentoso como Steven se encargue de ello es fantástico”, expresó el actor británico.

Soderbergh es altamente reconocido en la industria por trabajos destacados como Traffic, película del 2000 por la que ganó el Premio Oscar a Mejor Director, y la popular trilogía Ocean’s Eleven (La Gran Estafa, en su traducción latinoamericana).

Pattinson compartió que la producción ya está nuevamente en marcha y que él empezará a filmar “en un par de días”, lo que devuelve a millones de fans la esperanza de un estreno en tiempo y forma.

¿Matt Reeves seguirá siendo parte de The Batman II?

El acuerdo entre DC Studios, Matt Reeves y Steven Soderbergh no consiste en un reemplazo de director para finalizar el rodaje de The Batman II, sino que la incorporación del ganador al Oscar tiene por propósito el actuar como un facilitador logístico y artístico orientado a cumplir los calendarios de la producción en el set como apoyo al director original.

Just to be clear, I am not leaving The Batman Part II. I am profoundly grateful to Steven for coming to my aid during this challenging time to help me finish principal photography. Thank you to all for your concern and well wishes. 🦇 — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2026

Reeves, quien tuvo que retirarse del rodaje debido a una emergencia personal, seguirá involucrado en la filmación que se desarrolla en Londres desde Los Ángeles y colaborará con Soderbergh para finalizar la secuela.

Mediante su cuenta oficial en X, el director y guionista de la secuela aclaró: “no me voy de The Batman Part II”, resaltando el agradecimiento a su compañero cineasta y al apoyo que ha recibido del público.