Don Nico está vivo, pero en situación grave: estas son las dos líneas de investigación

Don Nico El alcalde de Salvatierra Guanajuato informó que ya se le trasladó a un nuevo hospital para ser atendido en busca de salvar la vida de Don Nico.

Después de varias horas de especulación, el primer reporte oficial de la salud de Don Nico indica que está con vida, pero en una situación delicada. Así lo reportó el alcalde de Salvatierra, Guanajuato, quien también informó que están trabajando dos líneas de investigación tras el ataque.

¿Cuál es el estado de salud de “Don Nico”?

“Está grave, está siendo trasladado al hospital general de Celaya. Hasta el momento se reporta grave. Tuvo disparos en pelvis, glúteo y pierna. Estamos al pendiente de su estado de salud”, informó en el programa de Azucena Uresti durante una entrevista.

El caso de “Don Nico”, hombre que fue atacado a balazos en Salvatierra Guanajuato mientas realizaba una transmisión en vivo, causó revuelo en las redes sociales por la violencia del caso.

Originalmente, se pensó que el ataque había sido letal por las palabras de la víctima durante la transmisión. “Ya me mataron. Corazón, te amo. Cuida a mis hijos”, por lo que se asumió que había perdido la vida.