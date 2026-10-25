Realizaron asamblea en el parque Rojo para organizar la lucha por el agua

Arturo Gleason, especialista en captación de agua de lluvia, participó en la asamblea en el parque Rojo.

Los ciudadanos que durante dos domingos consecutivos realizaron marchas para exigir agua limpia, este día salieron al parque Revolución o parque Rojo, para efectuar una asamblea en la que más de 500 personas hicieron propuestas para que se limpien los ríos, las presas y el lago de Chapala.

Esta vez no hubo movilización ni a Casa Jalisco, ni a Palacio de Gobierno. En la asamblea en el parque Revolución, se convocó a especialistas en el tema del agua, líderes sociales y ambientales, así como colectivos que llamaron a la organización social, para exigir ya no solo agua limpia, sino que se transforme el actual modelo de gestión del agua.

Hubo presencia de policías municipales de Guadalajara, policías viales y elementos de la Cruz Roja, así como inspectores de comercio ambulantes, quienes se mantuvieron a distancia de la asamblea, en las esquinas del parque.

La Vía Recreativa no se vio afectada, por lo que los paseantes en bici, en patines o a píe, hicieron sus recorridos sin contratiempos a lo largo de la avenida-Juárez-Vallarta.

Alan Carmona, representante de Un Salto de Vida AC, precisó que ahora corresponde no solo tener “conciencia de clase” para insistir en que ya no salga agua sucia de las llaves de los hogares, sino “conciencia de cuenca”, para saber de donde viene el agua y como se desecha en los afluentes y en esa medida, actuar como comunidad.

María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), indicó que los ciudadanos se deben organizar en colectivos para proveerse su agua de pozos cercanos y operar sistemas comunitarios, como sucede por ejemplo, en la colonia Chapalita o en Las Águilas, en Guadalajara y Zapopan, respectivamente.

“Nosotros rechazamos absolutamente la privatización del organismo operador (SIAPA). (…) Lo que se acaba de tumbar sobre este modelo de asociación público-privada (CMRO), eso ha sido muy importante y eso ha sido gracias a todas las movilizaciones, a todas las denuncias y démonos un aplauso por eso, porque en las luchas es muy importante reconocer los pequeños golpes que vamos dando, las pequeñas victorias. Hay que reconocerlas, pero que eso nos haga justo seguir con mayores fuerzas”, expresó González Valencia.

Luego, tomó el micrófono una mujer habitante de Acatlán de Juárez, para alertar de la solidaridad que debe darse entre todos, para frenar el proyecto de construcción de la planta de energía de ciclo combinado que busca impulsar el gobierno federal, para dotar de energía el Centro Logístico.

Añadió que, si esa obra se concreta, se afectará en forma irremediable a la laguna de Atotonilco, reconocido como un humedal sitio Ramsar -a escala internacional-.

Arturo Gleason, especialista en sistemas de captación de agua de lluvia, dio una explicación a los asistentes sobre el uso del agua en la ciudad, las cuencas que la abastecen y hacia donde van las descargas de agua sucia.

Marichuy García, lideresa social de Temacapulín, relató la lucha de ese pueblo frente al proyecto de la presa El Zapotillo.

Marychuy García, lideresa de Temacapulín, que durante 16 años encabezó la lucha contra el megaproyecto de la presa El Zapotillo, recordó que la resistencia social da frutos y la prueba es que se logró que no se inundara su pueblo en la región de Los Altos, junto a Acasico y Palmarejo.

“Yo era buena, miren, yo decía que era católica, apostólica y remensa (risas). Ahora soy católica, apostólica, pero soy una hija de mi madre. (…). Yo no puedo ser lo que era antes, porque en tres sexenios nos la partieron y eso no es el derecho de las comunidades, ni tratarlos a ustedes así. Solos somos una gota de agua, pero unidos podemos ser un tsunami y podemos partírsela”, aseveró, tras de lo cual recibió aplausos.

Tras la asamblea que duró casi dos horas, se realizaron “círculos de la palabra”, esto es, grupos de 50 personas, donde todos hicieron propuestas para seguir con la lucha y defensa del agua para disfrute de todos, no solo de los acaparadores del agua, como las empresas cerveceras, refresqueras e inmobiliarias.

La próxima asamblea para lograr acciones a favor de agua limpia, accesible y suficientes se efectuará el sábado 7 de noviembre, en el parque Springfield, en Tlaquepaque.