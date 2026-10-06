Plantean que para frenar fraudes en compra-venta de casas, se acredite a los asesores inmobiliarios

Los compradores de inmuebles podrán revisar el registro de asesores para verificar que su actividad es legal.

Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio de las familias y reducir riesgos de fraude en operaciones inmobiliarias, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó una iniciativa para hacer obligatoria la acreditación de las y los asesores inmobiliarios, así como de las agencias que desarrollan profesionalmente esta actividad en Jalisco.

La propuesta plantea reformar la legislación estatal para que quienes se dediquen profesionalmente a los servicios inmobiliarios cuenten con acreditación obligatoria, mientras que el registro estatal pueda ser consultado por cualquier persona que busque comprar, vender o rentar un inmueble, con el propósito de verificar que el asesor o asesora se encuentre debidamente acreditado.

“El problema de fraudes inmobiliarios que cada vez van creciendo y creciendo más. Al día de hoy tenemos alrededor de 865 posibles casos de fraudes inmobiliarios, podríamos pensar que son más, sin embargo, los números no los tenemos con esa certeza porque no todas las personas tienen la cultura de la denuncia y la realidad es que sí tenemos que avanzar a regular este sector”, dijo.

La legisladora explicó que actualmente la acreditación de quienes se dedican a vender casas es voluntaria y existen alrededor de 258 personas acreditadas, frente a un sector que supera los 4 mil 500 asesores, por lo que consideró necesario avanzar hacia un esquema obligatorio que permita ampliar la protección para quienes ponen en manos de terceros la compra, venta o renta de un inmueble.

La directora del Registro Público de la Propiedad, Patricia Ortega Híjar, avaló la reforma a las leyes que buscan mayor regulación a la actividadad inmobiliaria.

“Desde el Registro Público de la Propiedad respaldo esta reforma, ya que reconozco que protege a los ciudadanos. Reconoce y profesionaliza a quienes trabajan con honestidad en el sector y fortalece la seguridad jurídica que el registro ofrece a los jaliscienses. Cuidar el patrimonio de las familias es una tarea compartida y con las modificaciones a esta ley damos un paso firme para que quienes compran o venden un imueble lo hagan con confianza y certeza de que su patrimonio estará seguro”, subrayó.

En la presentación de la reforma estuvieron presentes líderes y representantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), de la asociación de Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares (PAIS) y del Movimiento Inmobiliario de Occidente (MIO).