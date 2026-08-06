Operaba notaría pirata en La Estancia; Fiscalía catea y asegura el lugar

El fiscal de Jalisco, Salvador González De los Santos

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer el desmantelamiento de un inmueble en la Colonia La Estancia, del municipio de Zapopan, que operaba como notaría pública para cometer fraudes.

El titular del Ministerio Publico en el estado, detalló que el cateo mediante el cual fue asegurada la finca, se desprendió del caso de una ciudadana que a principios del año 2022, adquirió una propiedad en Tlajomulco de Zúñiga, por la que pagó 640 mil pesos.

Indicó el funcionario que la compradora fue citada en las oficinas de una supuesta notaría que además funcionaban como sede de un corporativo, en la Calle de Federico Chopin, en la Colonia La Estancia.

Agregó que según le informaron a la mujer, se trataba de una notaría perteneciente a Tapalpa, y que en unos cuantos días después, le entregaron las escrituras del bien inmueble que había comprado, lo cual es una irregularidad porque normalmente el término para la elaboración de ese tipo de documentos tarda de uno a dos meses.

En febrero de 2026 la compradora fue citada por el Ministerio Público, pues un hombre alegaba que era el dueño de la finca que ella supuestamente había adquirido; al comparecer, la mujer supo que la venta no había sido legal y que los documentos que le dieron en la supuesta notaría ostentaba firmas apócrifas en la cancelación de la hipoteca.

El fiscal González de los Santos dijo que por este caso son dos los agraviados, la compradora y el dueño original de la propiedad.

Luego de tramitar una orden de cateo, agentes de la Vicefiscalía de Delitos Patrimoniales allanaron la finca que funcionaba como notaría en la Calle Federico Chopin y aseguraron diversos indicios para robustecer la carpeta de investigación.

Notaría pirata

Entre lo asegurado -indicó el fiscal- se encontraron distintivos electrónicos, sellos de cinco diferentes notarías, hologramas del colegios de notarios, dinero en efectivo, un arma de fuego, libretas de operaciones, hojas notariales membratadas y decenas de cajas con contenido relativo a trámites de escrituración e incluso documentación de notarías de otros estados.

Por este caso es presumible que se cometieron los delitos de fraude, usurpación de funciones y los demás que resulten, aclaró González de los Santos.

Debido a los indicios localizados en el cateo, es de presumirse que existen más agraviados en casos similares. Por el momento no se reportan detenidos.

El funcionario ministerial expuso que ante dudas en trámites notariales, los ciudadanos pueden acudir al registro público de la propiedad y al colegio de notarios de Jalisco, y recomendó buscar realizar trámites en oficinas notariales debidamente registradas