Alerta Fiscalía de Jalisco sobre fraudes con remates bancarios y extorsiones por falsos adeudos

Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado de Jalisco en conferencia de prensa (Toma de pantalla)

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, alertó este jueves en la rueda de prensa semanal del gabinete de seguridad del Gobierno del Estado, en torno a dos modalidades delictivas que en fechas recientes han estado siendo denunciadas.

El titular del Ministerio Público en Jalisco dio a conocer las características de tales formas de delito, que corresponden al tipo penal de la extorsión y el fraude.

En la primera modalidad se han detectado a personas que se dedican a realizar “avisos de cobranza” para exigir un pago de dinero por un supuesto adeudo, a cambio de no molestar más.

A los domicilios de las víctimas llegan notificaciones de cobro, e incluso de embargo, por parte de establecimientos como arrendadoras o cajas populares, en las que está escrito el nombre y domicilio de la víctima, aunque el afectado nunca haya solicitado algún préstamo o haya tenido algún trato con esas empresas.

Se explicó que los que se dicen acreedores incluso hacen llamadas o visitas a altas horas de la noche, en las que se exige un pago para dejar de buscar a las víctimas.

“La petición que hacemos a la ciudadanía es para que en caso de recibir amenazas o extorsiones por parte de estos gestores, acudan a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para denunciar los hechos”, solicitó González de los Santos, quien recomendó que los afectados acudan con los documentos que les entregaron las personas que reclaman el supuesto adeudo.

CUIDADO CON REMATES DE INMUEBLES A PRECIOS DE GANGA

La otra modalidad delictiva que se ha detectado con cierta incidencia es la presunta venta de inmuebles a un precio muy bajo, a través de páginas de internet, redes sociales, o también puede ser en oficinas, en donde se ofrecen casas y departamentos a precios irreales, bajo el argumento de que se trata de recuperaciones o remates bancarios.

Se ha detectado que mediante anuncios en línea o por los otros medios ya señalados, se ofrecen viviendas en colonias como Chapalita, Providencia o Americana, a precios muy bajos, hasta una sexta parte de su valor real.

Como se trata de ofertas sumamente atractivas, los vendedores exigen a los compradores que paguen en dos exhibiciones, sin poder utilizar créditos de ningún tipo e incluso se condiciona a los interesados que no podrán ver las casas hasta que termine el proceso legal para la adquisición de los inmuebles .

Para evitar ser víctimas de este tipo de fraude, la autoridad conmina a las personas interesadas en este tipo de ofertas a que, antes de pagar cualquier cantidad, corroboren en el Registro Público de la Propiedad la situación de las fincas para detectar a tiempo cualquier irregularidad, así como la seriedad de los personas o negociaciones que las ofrecen en venta.

En caso de que la ciudadanía se vea afectada por estas modalidades de fraude o de extorsión, se debe denunciar en la instalaciones de la Fiscalía del Estado, ubicadas en la calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara.